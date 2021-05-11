高鑫零售﹕料今個財年業務有高單位數增長 　目標今年所有門店實現自動化

▲ 阿里巴巴（09988）持股的高鑫零售（06808）周一（10日）發表業績。

阿里巴巴 （09988） 持股的高鑫零售 （06808） 周一（10日）發表業績，首席執行官林小海在電話會議上表示，現時整體環境下，零售商不斷加大投資，但消費者需求並沒有增加，認為現時市場面臨激烈競爭， 不過他指，公司將加大對業務投入，加上與阿里有深度合作，預計今個財年內業務增長可獲高單位數發展。

高鑫零售中午收報6.41元，跌6.7%。

高鑫零售15個月純利少賺15%，詳情如下﹕【下一頁】

林小海亦指，過往兩年線下業務遭受較大衝撃，但業務在同行表現最好。公司能夠維持現有規模，皆因公司有多渠道業務，以線上業務增長彌補。截至今年3月底15個月，高鑫零售旗下品牌「大潤發」線上業務佔比達24%，當中生鮮訂單佔線上訂單一半。

料今年將實現所有門店自動化

他亦指，截至今年3月底，單店平均人數較去年同期下降1成，公司擬重構大賣場，改善顧客體驗，目標今年將實現所有門店自動化。他預料，公司建立自動化能力後，能夠維持基本盈利水平。現時高鑫零售已有360間門店完成自動化改造。

他亦強調，高鑫零售與阿里巴巴有深度合作，為公司優勢之一。他指，公司現時與阿里巴巴每個事業群也有合作，未來亦會繼續跟阿里有業務上來往，提供供應鏈服務。

另外，林小海指，高鑫零售現時跟天貓超市有深度合作，因客戶定位不同，他不認為兩者之間存在明顯競爭。

高鑫零售目前仍以大賣場為銷售主力，據高鑫零售首季季績，截至今年3月底15個月期間，公司新增10間大賣場、3間中型超市、32間小型超市及關閉3間門店。截至今年3月底，公司共有490間大賣場、6間中型超市及32間小型超市。林小海表示，公司計劃今年新開30至50間中型超市，並開設5至10間「大潤發」大賣場。

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編輯﹕賴奕羚