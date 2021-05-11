【中國平安】平保現跌0.9% 銀保監通報電話銷售涉侵權

▲ 銀保監通報，平安銀行與第三方合作機構的電話銷售，存在侵害消費者權益行為

中國平安 （02318） 旗下的平安銀行遭銀保監通報，指平安銀行與第三方合作電話銷售實物產品的業務，存在侵害消費者合法權益的行為，包括以「贈品」、「免費」等噱頭吸引消費者購買產品。

銀保監合共抽查平安銀行信用卡中心60筆電銷實物產品業務，當中53筆業務存在違法違規問題，佔比接近九成。平保現報81元，跌0.9%。

最常見的侵權行為，是以「贈品」或「免費」的名義誤導消費者購買產品，合共有47筆業務涉及該問題，佔調查總數的78.3%。部分電話銷售人員向客戶銷售產品過程中，以「答謝客戶」、「免費簽收產品」或「贈品」等名義進行銷售，讓消費者誤以為是免費產品，實則需要付費，存在誤導消費者購買的情形。

有46筆業務存在向消費者變相承諾收益、誇大產品收益的問題。有電銷人員在向客戶銷售產品過程中，通過引用不真實不準確的數據和資料、不當類比等手段，誤導消費者購買產品。

此外，有20筆業務，經調查後，發現存在不實宣傳、承諾產品可由銀行等機構回收兌換現金的問題。電話銷售人員在銷售過程中，承諾「錢幣交易中心」、「古玩城」、「貨幣交易中心」、「國有四大銀行」等機構可以回收紀念幣或兌換現金，實際並無此服務。

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記者：梁安琪