美東輸油管服務未恢復 黑客堅稱攻擊只為求財

美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline日前遭黑客攻擊，被迫全面關閉網絡，影響美國東岸近半燃油供應。美國聯邦調查局正式確認，東歐犯罪集團DarkSide涉案。DarkSide在其網站上承認網絡攻擊油管公司，強調旨在求財，無意製造社會混亂。DarkSide表示自己沒有政治背景，美國總統拜登亦相信俄羅斯政府不涉事其中。

美國最大油管公司系統仍暫停 拜登頒緊急狀態令紓困 【下一頁】

網路攻擊發生後，多方媒體皆引述消息人士指涉事黑客為DarkSide。集團周一（10日）在網站發表聲明表示，

「我們的目標是求財，同時不會造成社會混亂」 （Our goal is to make money and not creating problems for society）。

同時強調，組織沒有任何政治背景。

「不會參與任何地緣政治，不需要將組織與任何政府聯繫起來」 （We do not participate in geopolitics, do not need to tie us with a defined government）。

美國聯邦調查局（FBI）亦正式確認DarkSide破壞Colonial油管公司網絡，並將繼續與公司及其他政府部門合作調查。拜登（Joe Biden）同日表示，將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面商討事件，並指現時未有證據顯示，俄羅斯參與其中。

美國最大油管公司暫停運作 被勒索軟件癱瘓電腦系統 【下一頁】

受油管公司網絡事件影響，美國汽車協會（AAA）表示，美國汽油價格正逼近2014年以來高位。汽油價格本周每加侖上漲6美分（約0.5港元），至每加侖2.967美元（約23港元）。Colonial油管公司周一晚上表示，預計本周末能恢復大部分服務。

責任編輯：李俊儀