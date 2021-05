美東輸油管服務未恢復 黑客堅稱攻擊只為求財

美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline日前遭黑客攻擊,被迫全面關閉網絡,影響美國東岸近半燃油供應。美國聯邦調查局正式確認,東歐犯罪集團DarkSide涉案。DarkSide在其網站上承認網絡攻擊油管公司,強調旨在求財,無意製造社會混亂。DarkSide表示自己沒有政治背景,美國總統拜登亦相信俄羅斯政府不涉事其中。

網路攻擊發生後,多方媒體皆引述消息人士指涉事黑客為DarkSide。集團周一(10日)在網站發表聲明表示,

(Our goal is to make money and not creating problems for society)。

同時強調,組織沒有任何政治背景。

「不會參與任何地緣政治,不需要將組織與任何政府聯繫起來」

(We do not participate in geopolitics, do not need to tie us with a defined government)。