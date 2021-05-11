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【東京奧運】政府首次用公帑購奧運電視轉播權予電視台　惟電視股股價未受惠（第三版）

Hot Talk 12:31 2021/05/11

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【東京奧運】政府首次用公帑購奧運電視轉播權予電視台

東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年，定於今年7月23日揭幕。政府宣布，已成功斥資購入東京奧運電視轉播權，將交由本港5間持牌電視台免費播放，包括電視廣播、Viu TV及開電視、有線電視及Now TV，但港台無份。這是政府首次動用公帑購入體育費事電視轉播權，惟相關股份跟隨大市下跌。

電視廣播 （00511） 半日跌2.1%，午收8.05元，盤中低見7.95元；有線寬頻 （01097） 半日跌3.8%，午收0.076元；電盈 （00008） 半日跌1.1%，午收4.37元。

林鄭月娥：24日起恢復全校半日面授課、外傭需第二輪強檢 社交距離措施延長兩星期，可見【下一頁】

行政長官林鄭月娥表示 ，今次是非常特殊的一次性措施，而合約條款列明可以轉交不超過5間持牌電視台轉播，由於屬商業合約，不可以披露購買播映權的費用，但她形容費用合理，較過往兩屆商用電視台費用低。

5間電視台須各自承擔有關製作節目費用，並同意符合體育廣播要求，包括必須播放港隊項目、廣播時數等，收費電視均需於網上提供相關節目，包括精華片段。

此前有傳東京奧運香港區轉播費，較上屆增加近一倍，高達2.7億港元，因此一直未有本地電視媒體洽購。過去兩屆奧運香港區轉播費均逾1億元。

無綫電視表示，欣悉香港特別行政區政府成功購入東京奧運會電視轉播權，無綫電視與各本地電視台將作實時轉播，屆時全港市民可透過本港電視頻道觀賞香港運動員於東京奧運的努力成果，為一眾參賽選手打氣。無綫電視各個數碼頻道已作最好準備全力直擊東京賽事實況。

ViuTV及Now TV 亦指，歡迎政府取得東京奧運會的播放權，有關播放的詳細安排，熱切期待將這項體壇盛事帶給香港觀眾，將會盡快作出進一步的公布。

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編輯：吳敏芳

（第二版加入無綫電視回應；第三版加入ViuTV及Now TV 回應）

港股 電視 電視台 有線寬頻（01097） 電視廣播（00511） Now TV 有線電視 林鄭月娥 香港

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