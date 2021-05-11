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【東京奧運】政府首次用公帑購奧運電視轉播權予電視台　惟電視股股價未受惠

Hot Talk 11:12 2021/05/11

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【東京奧運】政府首次用公帑購奧運電視轉播權予電視台

東京奧運因新冠肺炎疫情延後一年，定於今年7月23日揭幕。政府宣布，已成功斥資購入東京奧運電視轉播權，將交由本港5間持牌電視台免費播放，包括電視廣播、Viu TV及開電視、有線電視及Now TV。這是政府首次動用公帑購入體育費事電視轉播權，惟相關股份跟隨大市下跌。

電視廣播 （00511） 現跌2.5%，最新報7.95元；有線寬頻 （01097） 現跌2.5%，最新報0.077元；電盈 （00008） 現跌0.5%，最新報4.4元。

林鄭月娥：24日起恢復全校半日面授課、外傭需第二輪強檢 社交距離措施延長兩星期，可見【下一頁】

行政長官林鄭月娥表示 ，今次是非常特殊的一次性措施，而合約條款列明可以轉交不超過5間持牌電視台轉播，由於屬商業合約，不可以披露購買播映權的費用，但她形容費用合理，較過往兩屆商用電視台費用低。

5間電視台須各自承擔有關製作節目費用，並同意符合體育廣播要求，包括必須播放港隊項目、廣播時數等，收費電視均需於網上提供相關節目，包括精華片段。

此前有傳東京奧運香港區轉播費，較上屆增加近一倍，高達2.7億港元，因此一直未有本地電視媒體洽購。過去兩屆奧運香港區轉播費均逾1億元。

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編輯：吳敏芳

港股 電視 電視台 有線寬頻（01097） 電視廣播（00511） Now TV 有線電視 林鄭月娥 香港

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