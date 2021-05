【新冠疫苗】世貿盼12月前解決疫苗專利爭議

印度等地的新冠肺炎疫情嚴峻,多個發展中國家都要求釋出新冠疫苗專利。世界貿易組織(WTO)正就應否豁免新冠疫苗專利作磋商,世貿總幹事伊維拉表示希望可在今年12月前解決新冠疫苗專利爭議。

伊維拉(Ngozi Okonjo-Iweala)周一(10日)表示,她希望世貿成員國到了12月時,可就是否放棄新冠疫苗專利達成實際的解決方案(pragmatic solution)。

伊維拉指出支持及反對雙方取得進展,希望他們能在豁免專利、技術轉讓等方面達成框架協議,有助發展中國家更快獲得大量疫苗。

她又強調新冠疫苗專利談判應講求實際:

我希望就發展中國家如何更容易獲得疫苗、提高產量和生產能力等問題集中討論。

(I hope there will be a meeting of minds on how developing countries get easier access to vaccines, higher volumes and more manufacturing capacity.)