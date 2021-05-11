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【新冠疫苗】世貿盼12月前解決疫苗專利爭議

環球社會熱點 11:09 2021/05/11

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印度等地的新冠肺炎疫情嚴峻，多個發展中國家都要求釋出新冠疫苗專利。世界貿易組織（WTO）正就應否豁免新冠疫苗專利作磋商，世貿總幹事伊維拉表示希望可在今年12月前解決新冠疫苗專利爭議。

【新冠病毒】已變種逾6,600次 疫苗仍然能應付 【下一頁】

伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周一（10日）表示，她希望世貿成員國到了12月時，可就是否放棄新冠疫苗專利達成實際的解決方案（pragmatic solution）。

伊維拉指出支持及反對雙方取得進展，希望他們能在豁免專利、技術轉讓等方面達成框架協議，有助發展中國家更快獲得大量疫苗。

她又強調新冠疫苗專利談判應講求實際：

我希望就發展中國家如何更容易獲得疫苗、提高產量和生產能力等問題集中討論。

（I hope there will be a meeting of minds on how developing countries get easier access to vaccines, higher volumes and more manufacturing capacity.）

德國反對豁免新冠疫苗專利限制 稱知識產權是創意泉源 【下一頁】

有專家指出豁免疫苗專利談判或會長達數年時間，而且難以滿足各地希望加快生産疫苗的急切需求。伊維拉指出，她得悉支持豁免專利一方正修改議案，她希望修訂議案能盡快提交給世貿，以便5月底前可正式展開談判。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）上周支持豁免新冠疫苗專利，但引起疫苗商及多個西方國家的不滿。

責任編輯：鄭錦玲

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