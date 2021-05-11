【新冠疫情】馬來西亞確診急升 全國封城至6月

雖然新冠疫苗出現為終結疫情帶來希望，但目前全球仍有眾多國家飽受新冠肺炎肆虐。馬來西亞近日感染人數急升，政府周一（10日）宣布，周三（12日）起全國封城至下個月初。今次是馬來西亞自新冠肺炎大流行以來，第三次全國封城。

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馬來西亞早在去年3月曾封城2個月，亦在今年1月及2月因疫情反覆而再度全國封城。但今次封城措施比上兩次更嚴格首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）周一表示，所有社交活動將會被禁，餐廳禁止堂食，跨省及跨區旅行被禁。只有因工作需求﹑緊急事務﹑醫療﹑探望伴侶及接種疫苗人士，才會獲放行跨省旅行。根據新措施，只有部分戶外運動獲豁免。以上封城措施將會在周三起實施，並維持至6月7日。

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今次封城趕在當地節日伊斯蘭教開齋節（Hari Raya Aidilfitri）前推行，估計馬來西亞政府不希望節慶加劇疫情。馬來西亞新一波疫情在上月中，齋戒月（Ramadan）開始後爆發，確診數字翻倍升至近4萬人感染，相信與齋戒月食物市集重開，以及容許餐廳通宵營業和通宵祈禱有關。

政府周一公布單日最新感染人數，多達3,807人，累計至今共444,484人感染，超過1,700人死亡。衛生部表示，當地發現新變種新冠病毒，而重症人數亦大幅增加。

責任編輯：吳漢培