【人口普查】中國人口增長放慢、平均年齡微超美國 教育股輔助生殖股急挫

國家統計局公布最新人口普查結果，中國人口增長再放緩，主打K12的多隻教育股急挫，楓葉教育 （01317） 、睿見教育 （06068） 、天立教育 （01773） 今日半日曾跌逾一成，其中天立教育及睿見教育跌勢凌厲，一度跌逾15%；天立教育半日低見4.51元，中午報5.34元，跌12%，而睿見教育低見2.77元，中午仍瀉18%至2.93元。楓葉教育半日挫9%至1.74元。

其他多隻教育股亦跟勢下挫，例如成實外教育 （01565） 插11%，見1.34元；新東方 （09901） 亦跌2.7%至110.8元。

另外，提供人工受孕服務的錦欣生殖 （01951） 早市曾跌9%，中午報18.54元，跌5.3%。

中國國家統計局局長寧吉喆表示，中國人口近10年年均增長率為0.53%，較2000至2010年期間的0.54%下降0.04個百分點。至於中國人口平均年齡為38.8歲，寧吉喆形容中國「依然年富力強」。他又引述美國最近公佈的人口普查數據，指美國平均年齡是38歲，中美兩國水平相若。

另外，中國市場監督管理總局昨日向校外教育培訓機構作業幫及猿輔導開出罰單，兩間公司各被罰250萬元人民幣。市場監管總局昨日表示，作業幫在其官方網站謊稱與聯合國合作、虛構教師任教經歷、引用不真實用戶評價等違反競爭法。另外，猿輔導則涉及利用虛假的或者使人誤解的價格手段誘騙消費者交易的行為，違反價格法。

中信建投則指出，市場近期比較關注民促法實施條例修訂進展，短期內相關措施可能正式落實。

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編輯：謝智聰