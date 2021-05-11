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【美團股價】美團十連跌高位累跌逾四成　美團何時才見底？（附短片）

股市 16:16 2021/05/11

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【美團股價】美團十連跌高位累跌逾四成　美團何時才見底？

美團 （03690） 受累王興引《焚書坑》古詩帖子風波，及上海市消保委約談，美團股價昨日跌穿273.8元配售價及250天綫後，今早續跌逾8%，低見240元。美團股價已跌連十日，累跌23%，按460元高位計，更跌逾四成，到底美團何時才能見底？

美團股價午後跌幅略為收窄，最終收報249元，跌5.3%，成交156.7億元。

上海市消保委約談美團　王興引《焚書坑》詩句，詳情請看︰【下一頁】

美團今早低見約240元水平，向下先試230元。230元為美團去年的阻力變支持水平。一旦未見支持，則再試219元。

美團於2020年3月20日低見70.1元後開始反彈，升至今年460元見頂回落，昨日失守按黃金比率高位回落50%，亦即約250天水平265元，短綫若未能收復相關水平，向下一目標則是高位回落61.8%，即219元。假若再跌穿，則要試高位回落76.4%，即要見162元。

【美團拼多多】美團再跌9%　遭上海消保委約談、不可藉市佔地位提高費用

【平台整改】市監局：從政治高度認識互聯網平台整改重要性 對34間平台企業展開中期督導　美團跌逾3%

責任編輯︰梁浩碩

港股 美團－W（03690）
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