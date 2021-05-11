【限聚令】林鄭月娥：24日起恢復全校半日面授課、外傭需第二輪強檢　社交距離措施延長兩星期

▲ 林鄭月娥：24日起恢復全校半日面授課、外傭需第二輪強檢 社交距離措施延長兩星期

行政長官林鄭月娥宣佈，4人限聚令等周四凌晨到期的社交距離措施會延長兩星期至5月26日，另外宣布全港學校本月24日起恢復全校半日面授課堂。林鄭月娥又稱，全港外傭需第二輪強檢，並會改良安排，包括延長檢測期限至不少於2星期，並提升檢測中心及流動檢測站的檢測量，特別是周末的檢測量，但不會要求外傭強制接種疫苗。

林鄭月娥又指，變種病毒個案未有在社區大型爆發，形容本港疫情穩定。她指，過去14天只有11宗本地個案，當中只有1宗源頭不明，即是7天平均數少於1宗病例，源頭不明更少於0.01宗。

疫情相對平穩，本地民生消費股未受最新社交距離措施安排所影響，香港電視 （01137） 股價未止跌，今日續跌半成，最新報8.72元；大家樂 （00341） 現跌1.2%，最新報16.56元；太興 （06811） 現跌1.4%，最新報1.4%、翠華 （01314） 無升跌。

圖解現有社交距離措施

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編輯：吳敏芳