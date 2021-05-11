【芯片短缺】美國商務部擬下周再度舉行企業芯片峰會 　傳台積電獲邀出席

▲ 外電報道指，美國商務部擬邀請全球受晶片短缺影響的企業，在下周四（20日）舉行視訊高峰會。

芯片供應短缺問題嚴峻，外電報道指，美國商務部擬再度邀請全球受晶片短缺影響的企業，在下周四（20日）舉行視訊高峰會。據報台積電（台：2330）、英特爾（Intel）、三星電子、Google（美﹕GOOGL）、亞瑪遜（美﹕AMZN）、通用汽車、福特汽車受邀出席。美國商務部發言人未有回應有關報道。

美國白宮在上月12日曾舉行「半導體及供應鏈彈性執行長高峰會」，探討全球半導體短缺問題，當時台積電、三星、英特爾獲邀參加，不過中芯國際 （00981） 則被排除在外。內地官媒當時批評指，美國開辦高峰會排除中國企業，是美國主導在半導體領域上與中國脫鉤的陰謀，美國此舉或會令芯片製造商因政治風險而暫停投資計劃，加劇芯片短缺困境。

不過，美國商務部長雷蒙多早前則表示，認為美國若要長遠解決芯片短缺問題，國內企業需減少對中國和台灣的依賴，並在美國本地製造更多芯片。他又指，芯片短缺已導致在北美的汽車廠不時停產，更延誤消費電子產品生產。

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編輯﹕賴奕羚