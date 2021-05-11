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通脹升溫市場轉投周期股　科指急插4%、ATMXJ受挫美團十連跌、Saas股急瀉

股市 10:06 2021/05/11

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美團（03690）10連跌，今早再挫7%。

大宗商品價格走高，投資者擔心通脹升溫會阻礙美國經濟復甦。另外，市場轉投周期類股，料隨著經濟重啟，後者將受益最大。 美股科技股隔晚大跌，本港科技股今早跟隨下跌。ATMXJ下挫，阿里巴巴 （09988） 跌3%，盤中低見208元，創1個月低；騰訊 （00700） 跌3.6%，最新報573.5元，盤中低見566.5元，失守此前配股價；美團 （03690） 10連跌，再挫7%，最新報243.8元；小米 （01810） 現跌2.8%，盤中低見24.05元；京東 （09618） 跌逾6%。

另外，嗶哩嗶哩 （09626） 跌近9%，破底低見716元創上市新低；快手科技 （01024） 挫5.8%，破底低見225.4元。

中國有贊 （08083） 首季收入增長顯著放緩，Saas股今早受壓，微盟 （02013） 挫一成，最新報13.34元；明源雲 （00909） 現跌7%，最新報32.6元。

恒生科指最新報7,551點，跌逾4%。

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【業績｜SaaS股】中國有贊首季收入增長顯著放緩 股價急插27%（第二版）

編輯：吳敏芳

港股 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） SaaS

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