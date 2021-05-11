【港股市況】恒生指數跌逾600點穿二萬八　科指跌4%美團跌8%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

大宗商品價格高企引發通脹升溫憂慮，大型科技股受壓，納指跌逾2%，道指跌34點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約231點，恒指料開報28364點。滙豐 （00005） ADR折合報49.41元，升0.26元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報581.68元，跌1332元或2.2%。另外，美團 （03690） ADR續跌，折合報254.54元，跌8.26元或3.1%。

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即市走勢︰

【10：19】山東墨龍 （00568） 逆市造好，股價升一成破頂高見6.47元。

【10：15】大市維持逾600點跌幅，恒指跌650點，報27945點；科指跌4.2%，報7549點。

【10：09】美團 （03690） 最新跌逾8%，低見241元。

【10：07】通脹升溫市場轉投周期股 科指急插4%、ATMXJ受挫美團十連跌、Saas股急瀉

【10：03】金價微升惟黃金相關股回吐，招金 （01818） 跌近半成；紫金 （02899） 跌近9%；山東黃金 （01787） 跌5%；中國黃金 （02099） 跌逾4%。

【09：55】教育股下挫，天立教育 （01773） 跌逾16%；睿見教育 （06068） 跌14%；楓葉教育（001317）跌一成。

【09：54】疫苗股回吐，復星醫藥 （02196） 今早跌6%；國藥 （01099） 跌逾1%。

【09：46】再鼎醫藥 （09688） 績後跌逾4%，低見1136元。

【09：46】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 預計本周末大致恢復營運 中海油、中石油皆跌3%（第二版）

【09：42】ATMXJ下挫，阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌4%；美團 （03690） 跌逾半成；小米 （01810） 跌逾2%；京東 （09618） 跌逾6%。

【09：40】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾7%，破底低見722.5元創上市新低；快手科技 （01024） 挫半成，破底低見226元。

【09：39】港股最新跌約555點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升3.8%，高見4.56元。

【09：36】中國有贊 （08083） 績後跌逾兩成，低見1.5元。中國有贊首季虧損為1.95億元人民幣，較去年同期增加35.4%。

【業績｜SaaS股】中國有贊首季收入增長11.9% 增速大幅下滑

【09：33】大市跌600點，穿28000點水平，低見27987點；科指跌4%，報7571點。

【09：30】港股開市後跌幅擴大至逾400點，報28176點，跌418點，美團 （03690） 一度跌7%，低見244元，最新跌逾半成。

【09：28】吉利汽車 （00175） 跌1.8%。吉利汽車4月銷售100,331輛汽車，按年轉跌5%，結束12個月的按年銷量升勢。

【汽車銷量】吉利汽車4月銷量轉跌 長汽銷量續增14%、新能源汽車增3倍

【09：24】創業集團 （02221） 高開41.5%，開報0.75元破頂。創業集團以每股配售價0.295元，配售1.69億股新股，集資5000萬元。

【配股潮】創業集團配股折讓逾4成 集資5000萬元

【09：20】恒生指數開報28286點，跌309點。恒生科技指數跌2.7%，報7673點。美團 （03690） 續逾4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （01810） 跌逾2%；滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.3%。

【美團股價】上海市消保委約談美團 王興引《焚書坑》詩句 北水掟貨37億、高位累跌4成（附短片）

【09：13】期指開報28098點，跌365點。

【08：56】恒指黑期跌355點，報28240點；道指期貨跌104點，報34564點。

【08：50】永利澳門首季淨虧損擴大4.6%至1.6億美元

【08：10】中基長壽科學折讓12%配股 淨籌逾2億元

【07：45】再鼎醫藥首季淨虧損擴大至2.3億美元

【07：45】港股ADR收報28364點，跌231點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報49.41元，升0.26元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報581.68元，跌1332元或2.2%。另外，美團 （03690） ADR續跌，折合報254.54元，跌8.26元或3.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】大宗商品價格高企，引發通脹升溫憂慮，大型科技股受壓，道指一度升穿35000點關，再創即市新高，升幅超過300點；但收市倒跌34點，報34742點。標指挫1%，收報4188點。納指收市跌350點挫2.55%，報13401點。

【開市9點半】中概科網股急瀉 市監局加強不正當競爭執法「提高法律震懾力」 美團被約談勢再挫 騰訊ADR跌13元險守580元

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責任編輯︰梁浩碩