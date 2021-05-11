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【儲局官員】卡普蘭預計美就業　將繼續強勁增長

股市 03:20 2021/05/11

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卡普蘭認為盡管4月非農就業數據不及預期，美國勞動力市場應該還是會繼續強勁復甦。（法新社資料圖片）

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）表示，盡管4月非農就業數據不及預期，美國勞動力市場應該還是會繼續強勁復甦，因為消費者需求保持強勁。

他補充說，即使僱主給出更高的工資條件，招聘人手仍然很難。

卡普蘭指出，缺乏負擔得起的子女託管服務，讓人更難重返工作崗位，加之退休人數加速增多, 以及失業救濟金增加，都對招聘造成不利條件。

他表示企業招聘需求大於就業增長，儲局希望激勵人們回到原來的崗位或找其他工作。

應對新冠疫情的一周300美元失業救濟，將於9月到期。蒙大拿州、南卡羅來納州和阿肯色州州長計劃提前終止失業救濟，因勞動力短缺。美國商會也呼籲終止這項補助計劃。

聯儲局目前每月購買1200億美元債券，並表示將維持這個速度，直到全面就業和局方通脹目標取得實質性的進一步進展。

卡普蘭重申當經濟接近這個門檻時，合適的做法將是開始討論收縮購債，他個人認為宜早不宜遲，但不會給一個具體日期，又指他看到部分購債操作，對經濟帶來了一些過剩、失衡和副作用。

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編輯：李勝君
 

美股 經濟 債券 就業 阿肯色 蒙大拿 疫情 退休 失業 非農就業

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