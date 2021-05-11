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【美股收市】憂通脹升溫 納指挫2.55% 道指破頂後倒跌

股市 04:13 2021/05/11

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投資者觀望本周公布的通脹數據，大宗商品價格高企，引發通脹升溫憂慮，令大型科技股受壓，拖累納指挫2.55%，道指破頂後倒跌。
 道指一度升穿35000點關，再創即市新高，升幅超過300點；但收市倒跌34點，報34742點。標指挫1%，收報4188點。納指收市跌350點，報13401點。
資源股衝高回吐，美國鋁業（美：AA）倒跌0.4%，美國鋼鐵（美：X）跌1.5%。
美國最大成品油管道商Colonial Pipeline預期，上周五被迫暫停營運的管道，可望於本周內恢復運作。美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，美國汽油供應尚未受到網絡勒索一事的影響，也沒有出現價格飈漲。

油價周一微升，紐約6月期油收報64.92美元，升2美仙；布蘭特7月期油收報68.32美元，升4美仙。
不過，通脹壓力上升的憂慮，仍明顯遏抑市場情緒。三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，通脹相信只會在未來數個月短暫升，她不同意有關現時要討論撤回量寬措施的建議。

戴利今年是聯邦公開市場委員會(FOMC)投票委員，她稱上周五公布的非農業職位數據表現欠佳屬預期之內，儲局需要耐心地維持貨幣政策不變。

非農業職位增幅低，有共和黨國會議員稱，原因與華府的政策有關；拜登政府提供額外每周300美元失業救濟，使部分民眾即使獲僱主聘用，也不願意上班。有共和黨控制的州份稱，將取消額外失業救濟措施。

總統拜登回應有關指控稱，勞工部將與州政府合作，確保領取失業救濟人士願意工作，不會出現怠工情況。

另一方面，拜登的2.3萬億美元基建計劃能否過關，亦令市場關注。共和黨籍國會參議院少數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)認為，基建計劃撥款只需6000億至8000億美元，只應涉及路橋、寬頻及供水系統等項目 。

麥康奈爾將於周三與拜登、民主黨籍參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)，以及共和黨眾議院領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)會面，討論基建計劃。這是拜登上任後，首度與國會四巨頭同場會面。

多項不明朗因素牽動美股走向，摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson指，2021年對投資者來說，可能與1994年、2004年和2011年類似，回報平淡，期間或有10至20%以上的修正。但新的牛市往往持續數年，無論經歷怎樣調整，美股明年可創新高。

責任編輯：柯志宏

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