【儲局官員】埃文斯：改變幣策立場前 就業和通脹須回升

▲ 埃文斯指聯儲局改變幣策立場前，就業和通脹須回升。（法新社資料圖片）

美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）周一表示，在他改變貨幣政策立場之前，就業和通脹將必須出現大幅回升。

埃文斯表示，他仍認為就業狀況良好，盡管有些領域仍存在明顯疲軟。

埃文斯說，許多行業都在經歷著增長的痛苦，希望就業數據不及預期只是一個月的事情，未來將獲得更多的就業機會。

上周五發布的非農就業報告，令市場大失所望。4月份非農就業人數僅增加26.6萬，遠低於估計的100萬。當前美國就業人數仍較2020年2月疫情前低逾750萬。

埃文斯指出，通過國會數萬億美元和聯儲局的政策，就業市場繼續得到強有力的政策支持。

但隨著經濟好轉，投資者開始揣測儲局何時會開始撤回寬鬆措施。

埃文斯表示，聯儲局關注的關鍵就業和通脹指標，離足以說服他收緊貨幣政策的水平仍有一段距離。

他認為，要在數據中實際看到指標回升，並進行評估需要花費相當長的時間，不能給出時間表。

通脹目前仍低於2%的平均目標。埃文斯表示，可能要花上數月時間才能達到這個目標，並補充說，並不介意通脹略微過熱持續一段時間。

盡管市場預計聯儲局至少會在2021年末或次年初，放緩購債步伐，但埃文斯並未給出他的預估。

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編輯：李勝君

