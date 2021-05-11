【開市9點半】中概科網股急瀉　市監局加強不正當競爭執法「提高法律震懾力」　美團被約談勢再挫　騰訊ADR跌13元險守580元

（1）反壟斷已是國家層面的戰略部署。市場監管總局昨宣布，自4月到12月，將開展全國重點領域反不正當競爭執法專項行動，曝光一批典型案例，提高法律震懾力。中概股昨晚爆股災，騰訊 （00700） ADR再跌13元，跌穿配股價，收市險守580港元。與美團（03690）同被約談的拼多多（美：PDD）大跌9.1%，今早美團與騰訊勢齊齊拖累大市。

【反壟斷】市監總局嚴打：全國4至12月加強反不正當競爭執法 提高法律震懾力

即睇開市9點半重點：

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（2）美團CEO王興「吟詩」只是股價下跌的延續，昨收市後，上海市消保委突指已約談美團，並對美團提出五大整改，拼多多隔晚跌逾一成，料美團今日再添一重沽壓。

【美團拼多多股價】上海消保委約見美團、拼多多 直指不能藉市佔地位提高收費、拼多多挫逾一成

【美團股價】上海市消保委約談美團 王興引《焚書坑》詩句 北水掟貨37億、高位累跌4成（附短片）

（3）馬雲變「馬爺爺」，現身阿里巴巴 （09988） 的「阿里日」被發現身形瘦削、兩鬢白髮增。

【馬雲行蹤】馬雲現身510阿里日 身形瘦削、兩鬢白髮增 網民：還叫他馬爸爸嗎？

（4）SaaS股焦點中國有贊 （08083） 第一季收入增長11.9%，增速較第四季大幅下滑，是反映疫情受惠股故事已到尾聲了嗎？

【業績｜SaaS股】中國有贊首季收入增長11.9% 增速大幅下滑

（5）阿里持股的高鑫零售 （06808） 截至今年3月底止15個月，純利較去年同期跌15.4%。

【業績】高鑫零售15個月純利少賺15% 派末期息13仙

（6）汽車股陸續公布4月銷售成續表，吉利汽車 （00175） 銷量轉跌、長城汽車 （02333） 續增14%。

【汽車銷量】吉利汽車4月銷量轉跌 長汽銷量續增14%、新能源汽車增3倍

（7）體育用品股大幅回吐，大行指市場過份憂慮新疆棉事件對外資品牌的影響。

【體育用品股】特步挫近15% 滔搏逆市升4% 富瑞：過份憂慮新疆棉事件對Adidas的影響

（8）莎莎 （00178） 盈警，但下半年虧損實質收窄至介乎約1億元至1.8億元。

【盈警】莎莎料上財年虧損3.5億至4.2億元 意味下半財年最多蝕1.8億

（9）富融銀行新客戶儲蓄存款可達年利率6.5厘。

【虛擬銀行】富融銀行新客戶儲蓄存款年利率6.5厘 實質現金回報多少？

記者：區嘉俊