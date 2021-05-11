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【業績｜SaaS股】富瑞下調中國有贊目標價至2.6元　股價績後插兩成（第三版）

股市 16:14 2021/05/11

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富瑞發表報告指，中國有贊 （08083） 第一季收入遜該行預期，但淨虧損勝該行預期，又指有贊強調了進一步擴大直銷團隊，向商家提供新服務。展望2021年，該行預期公司提供最佳的社交電商方案、全渠道策略、全面的行業垂直方案、大型商家的貢獻提升、低線城市滲透，將驅動有贊GMV向上。該行維持有贊「買入」評級，目標價由2.9元下調至2.6元，基於下調了2021年至2023年收入預測13至14%。

中國有贊昨晚公布，第一季收入錄4.17億元（人民幣．下同），按年增長11.9%，但按季下跌近19%，增長率亦較去年第四季的41%增速大幅下滑。其中，訂閱解決方案收入2.57億元，按年增長20.7%；商家解決方案收入為1.57億元，按年跌0.2%。

中國有贊全日大插19.5%，收報1.69元，成交10億元。

期內，虧損為1.95億元，較去年同期虧損1.44億增加35.4%。公司首季毛利2.45億元，按年增長15.7%；毛利率由56.8%升至58.7%。

第一季，商家通過有贊的解決方案產生的GMV為236億元，按年增長13%，較上季增長率18.5%下降。截至3月底，存量付費商家數量為95,692家，按年升5%。

（第三版：更新全日股價及大行報告）

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編輯：區嘉俊

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