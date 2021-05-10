【反壟斷】市監總局嚴打：全國4至12月加強反不正當競爭執法　提高法律震懾力

國家市場監督管理總局發表《關於加強反不正當競爭執法推動高質量發展的通知》，要求各級市場監管部門深入貫徹落實黨的十九屆五中全會戰略部署，全面落實全國人大執法檢查要求，開展重點領域反不正當競爭執法專項行動，加強和改進反不正當競爭執法，推動高質量發展。

美團（03690）收報262.8元，跌7%，成交195億元。

《通知》指出，2021年是中國共產黨成立100周年，也是「十四五」開局之年。各級市場監管部門要深刻認識加強反不正當競爭執法的重要意義，準確把握反不正當競爭的新戰略定位，強化監管執法、提高監管效能、嚴管競爭失序，多措並舉持續優化營商環境，規範公平競爭市場秩序，確保「十四五」開好局、起好步。

《通知》要求，各級市場監管部門要全面落實全國人大執法檢查要求，圍繞重點工作加強和改進反不正競爭工作，嚴格對照整改存在問題，全面落實意見建議，結合本地實際推動建立反不正當競爭協調機制，加快制修訂各地反不正當競爭法配套條例或實施細則，著力完善規則體系。

《通知》要求，自4月到12月，總局部署開展全國重點領域反不正當競爭執法專項行動。各級市場監管部門要按照整治重點，結合實際，突出重點行業、重點區域、重點時段、重點人群，聚焦市場主體、人民群眾反映強烈的突出問題，和影響市場公平競爭的難點、堵點問題，加大執法力度，查辦一批重點案件，嚴懲一批違法主體，曝光一批典型案例，提高法律震懾力，維護公平競爭市場環境。

《通知》要求，著力探索對商業秘密的有效保護方式，完善保護規則，加大保護力度，加強普法宣傳，推進商業秘密保護示範基地建設，維護企業核心競爭力，為經濟社會高質量发展提供有力支撐。

《通知》強調，各級市場監管部門要切實增強責任感和使命感，加強組織領導，強化屬地責任，堅持打建結合，加強機制建設，形成執法合力，做好統計報送，及時曝光典型案件，探索構建長效監管機制和社會共治治理體系，推進各項工作提檔升級、提質增效。

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編輯：謝卓榮