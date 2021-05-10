【業績】高鑫零售15個月純利少賺15%　派末期息13仙

▲ 高鑫零售15個月純利少賺15% 派末期息13仙

阿里巴巴 （09988） 持股的高鑫零售 （06808） 截至今年3月底止15個月，純利較去年同期跌15.4%至35.7億元（人民幣，下同），經營溢利為57.6億元。高鑫零售擬派末期息每股0.13港元。期內，高鑫零售收入較2019年底增30.4%至1243.3億元，毛利率為25%。高鑫零售預計2022財年將會是迄今為止新增投資及新業務啟動最多的一年。

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高鑫零售指，來自銷售貨品收入為1198.4億元，較去年同期減少1.7%，同店銷售跌1.8%。但主要透過淘鮮達及天貓平台的線上企業對客戶業務實現大幅成長，彌補了銷售。

租金收入則錄得45億元，較去年3月底止減少9.1%，主因部分租戶的租金收入於疫情期間獲豁免。隨集團商店街的空舖率持續改善，疫情後的租金收入快速回升，與疫情前水平的差異逐步縮小。

截至3月底止，集團已完成38家大賣場改造，未來重構大賣場的數量將以每年40家到50家的速度推進。

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編輯：袁諾曦