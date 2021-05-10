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【美團拼多多股價】上海消保委約見美團、拼多多　直指不能藉市佔地位提高收費、拼多多挫逾一成

Hot Talk 21:53 2021/05/10

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上海市消費者權益保護委員會於周一約談美團 （03690） 、拼多多（美：PDD）認為該兩大平台在消費者權益保護方面存在的突出問題，需要摒棄唯流量思維，不能憑藉市佔地位提高費用，要維護消費者權益。

拼多多股價跌超過11%，最新報118.81美元，成交5.6億美元。

上海市消保委指出美團三大問題：

一）取消訂單引發的退款

二）訂送餐、生鮮蔬菜配送不履約

三）頁面誤導消費者

美團王興引《焚書坑》詩句引起外界關注按【下一頁】了解更多

上海市消保要求，美團在平台經營過程中落實平台主體責任，包括完善頁面描述和服務規則、切實履行訂單義務、公平設置與平台商戶的約定與收費、嚴格物流配送時效性及對社區團購等新業務當中遇到的涉及消費者合法權益的新問題要及時研究解決對策。

另外，上海市消保亦指出拼多多六大消費者權益問題：

一）商品質量

二）假冒侵權

三）強制取消訂單

四）虛假發貨

五）售後服務

六）砍價拉新

消保委則要求拼多多強化對商戶的資質審核，杜絕假冒偽劣產品的上線，要誠信履約，對商家的虛假發貨、強制砍單等行為絕不姑息、嚴肅處置；切實履行好平台在消費者權益保護方面的責任，對於消費者的投訴，要做到應收盡收並及時妥善處理。

美團和拼多多均表示，將根據上海市消保委要求，對相關的業務進行自查與整肅，並將於近日向消保委遞交整改報告。

相關文章：【平台整改】市監局：從政治高度認識互聯網平台整改重要性 對34間平台企業展開中期督導　美團跌逾3%

記者：謝卓榮

美股 港股 拼多多（美：PDD） 美團－W（03690） 反壟斷

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