澳門金融管理局積極培訓金融人才 與港合辦證券及期貨從業員資格試

澳門正積極發展金融行業，澳門金融管理局公佈正制定澳門金融人才儲備建設規劃及落實方案，除了透過澳門金融學會開展培訓活動外，亦將與高等院校、灣區城巿合作，培訓金融人才，包括鼓勵澳門居民考取國際專業認證資格。

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為方便澳門居民考取專業資格，澳門金融學會與香港證券及投資學會已於4月在澳門舉辦首場「證券及期貨從業員資格考試」，而第二次考試將於10月舉行。

另外同時引入「深港澳金融科技師」專才計劃，首場考試已於2021年3月舉行；澳門金融學將於6月在澳門舉辦首次「認可財務策劃師（CFP®）」考試，並正為特許金融分析師（CFA）在澳門爭取設立考試點。

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澳門金融學會由2002年3月已為累計約13萬人次提供了銀行、保險、債券市場、財富管理、金融科技、融資租賃、綠色金融和人民幣業務等相關培訓課程。自2018年起，澳門金融學會於2020年增設了金融科技、融資租賃等實習職位，約有100名大學生參加，為建立本地專業金融人才隊伍落實多項工作。

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責任編輯：梁翠麗