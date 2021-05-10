  • 28°C
香港時間 : 2021510日 (一) 22:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳門金融管理局積極培訓金融人才 與港合辦證券及期貨從業員資格試

環球政經 21:11 2021/05/10

分享：

澳門正積極發展金融行業，澳門金融管理局公佈正制定澳門金融人才儲備建設規劃及落實方案，除了透過澳門金融學會開展培訓活動外，亦將與高等院校、灣區城巿合作，培訓金融人才，包括鼓勵澳門居民考取國際專業認證資格。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

為方便澳門居民考取專業資格，澳門金融學會與香港證券及投資學會已於4月在澳門舉辦首場「證券及期貨從業員資格考試」，而第二次考試將於10月舉行。

另外同時引入「深港澳金融科技師」專才計劃，首場考試已於2021年3月舉行；澳門金融學將於6月在澳門舉辦首次「認可財務策劃師（CFP®）」考試，並正為特許金融分析師（CFA）在澳門爭取設立考試點。

馬來西亞單日確診3807宗感染個案 首相宣佈全國封城至下月初：【下一頁

澳門金融學會由2002年3月已為累計約13萬人次提供了銀行、保險、債券市場、財富管理、金融科技、融資租賃、綠色金融和人民幣業務等相關培訓課程。自2018年起，澳門金融學會於2020年增設了金融科技、融資租賃等實習職位，約有100名大學生參加，為建立本地專業金融人才隊伍落實多項工作。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

澳門 金融 行業 CFA 經濟 期貨 債券

下一篇文章

馬來西亞單日確診3807宗感染個案 首相宣佈全國封城至下月初
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目