【老牌音響】德國Sennheiser出售耳機、 Soundbar等業務　瑞士助聽器品牌Sonova近19億接手

▲ Sonova將會在今年年底前，全面接管Sennheiser的消費性電子產品業務，包括產品開發及生產線。

德國音響耳機品牌Sennheiser，一直亦受音響發燒友喜愛。Sennheiser日前宣佈，耳機及 Soundbar等消費性電子產品業務將會以2億歐元（約18.9億港元），出售予全球最大的助聽器製造供應商Sonova。

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Sennheiser在官方網站宣布，雖然此交易仍待監管機構核准，但預計Sonova將會在今年年底前，全面接管Sennheiser的消費性電子產品業務，包括產品開發及生產線。Sennheiser的耳機及 Soundbar往後將會加入Sonova聽力產品組合，而產品仍會沿用「Sennheiser」的品牌名稱。

該企相信，兩間公司可互補專業，以加強發展其業務領域。Sennheiser在音響行業悠久的專業形像及品牌影響力，可鞏固Sonova在醫療聽力解決方案領域的技術和聽覺專業能力。

Sennheiser及Sonova亦看好未來的發展前景，尤其是在語音加強的可聽戴設備市場以及真無線和高端耳機市場。 目前共約有600名員工在Sennheiser 消費電子產品業務部門工作，全數將會轉入Sonova。

Sennheiser未來將會把優勢及資源集中在專業音響、業務通信和Neumann業務領域上。該公司計劃繼續保持高於平均水平的增長，並擴大其在世界市場上的現有優勢區域；並逐步擴展業務領域。

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責任編輯：葉泳珊