▲ 【航空告急】華航諾富特感染群組擴大 台灣要求華航機師全數召回檢疫

華航諾富特感染群組4月中爆發以來，感染群組持續擴大。台灣今日宣布「華航機組員清零計劃2.0」，要求機師等前艙機組人員全數召回檢疫、有感染風險的後艙機組人員須要檢疫14日等多項嚴格措施。有意見指，華航未來14日無異於停飛，但華航澄清並非全面停飛，會盡量維持航班營運。

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台灣今日新增15宗確診個案，4宗與諾富特感染群組有關，包括1名酒店員工、早前確診者的2名同住家人，另1名確診者則是機師。

為控制疫情，台灣衛生福利部長陳時中宣布「華航機組員清零計劃2.0」，要求前艙機組員全數召回採檢，後艙機組員若曾派飛至長程航班者，或有接觸風險機組員，全數實施檢疫14日，相關人員進入社區都要完成14日檢疫，並接受採檢確認陰性才能解隔離，風險組與安全組不得混飛。

陳時中承認，計劃對機組人員會造成很大影響，但由於華航內部可能還有隱形的傳播鏈，因此有必要進行清零計劃2.0，形容是「不得已的決定」。

至於計劃是否等於停飛？台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，未完成14日檢疫及採檢陰性的機組人員列為風險組，但14日內只要沒有與社區接觸仍然可以派飛，但不得進入社區，至於返國後隔離多久才能派飛，當局指會再與華航商討。

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