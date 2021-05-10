【馬雲行蹤】馬雲現身510阿里日　身形瘦削、兩鬢白髮增　網民：還叫他馬爸爸嗎？

▲ 馬雲現身阿里日

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲久違公開露面。內媒報道，馬雲現身阿里巴巴杭州總部，出席「阿里日」。從不少照片所見，身穿藍衣白褲的馬雲雖然笑容滿面，但身形更加消瘦，兩鬢白髮變得明顯，較以往「顯老」。有網民更表示，「你們還叫他馬爸爸嗎？」。

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阿里巴巴將每年5月10日定為「阿里日」，為阿里巴巴對員工家人的感恩日，每年這一天阿里巴巴員工可以帶上寵物上班、穿著睡衣上班、帶上孩子上班，可以任何做型及形式上班。同時，公司都會有慶祝活動，甚至舉行集體婚禮。

今年為第17個「阿里日」，據照片所見，馬雲手持「老年人數字生活手冊」，也向周邊爭相拍照的員工盡露笑容。

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阿里巴巴主席兼首席執行官張勇在「阿里日」見面會場發言指，過去一年經歷了疫情，目前阿里海外員工好多還處於居家辦公狀態，稱在這種特殊時刻下感謝阿里的親友，「阿里發展離不開大家的溫暖相伴，感謝親友們在背後默默的卓越貢獻。」

張勇又指，阿里巴巴目前超過三分之一的員工是女生，認為這個比例還是低了，「阿里巴巴歷來就是主張女生要佔半邊天，並且超過半邊天的公司」。他續指，很多家庭消費中心都在女生身上，稱公司需要更多的感性，目前雖然男生多，但男孩子也需要向女生學習，要更細心。

張勇還透露，挺喜歡李健和毛不易的歌，並會忙裡偷閒，找時間唱K，而且平時亦會到公司附近擼串喝啤酒。

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編輯：袁諾曦