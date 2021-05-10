▲ 【中遠海控1919】中遠海控勁彈8% 續創13年收市新高

中遠海控 （01919） 抽升7.8%，收報17.8元，創13年收市新高，成交15.4億元。不過，中遠海控A股升勢較少，僅升2.5%，收報20.44元人民幣，A股較H股仍溢價39%，成交70.1億元人民幣，外資經滬股通沽出中遠海控A股4.7億元人民幣。

航運股今年表現強勁，突破中港股市悶局，主要股份中遠海控今年以來累升8成。原來，中遠海控股價走勢原來與SCFI有關。

SCFI（Shanghai Containerized Freight Index）即上海出口集裝箱運價指數，買航運股需要關注行業數據，SCFI其中主要關注美西及歐洲航綫；另外是CCFI（中國出口集裝箱運價指數），均為上海航運交易所編制，每星期五發布一次。SCFI指數最新按周由歷史高位跌0.2%，報3095.16，受美西航綫拖累，在蘇伊士運河事件解決後，歐洲僅升0.1%。最新數據欠佳，中遠海控上周五即倒跌。

航運業今年來強勁的原因，在於經濟復甦而帶動需求，投資界預期，第二季SCFI即期運價指數續創歷史新高，美西碼頭、鐵路、車架運能短缺加劇，同時新合同5月1日開始，各公司對新合同的洽談結果優於預期；歐綫運價的回升，已突破前年高位。華創證券估計，運價持續性或超市場預期，運力短缺延續，在美綫庫存需求仍旺盛下，全美零售聯合會（NFR）預計第三季進口箱量接近去年旺季水平，第三季的運價可能仍處高位。

美資券商富瑞在SCFI回落後，即發布報告分析，預期集裝相運價及乾散貨指數可繼續向上，並看好航運股，因為需求繼續強勁，集裝箱仍預期面臨樽頸，因歐洲港口擁塞情況可能加劇。在預期運費會更高下，對中遠海控、東方海外及太平洋航運的投資評級為「買入」。

華創證券指，未來運價拐點會循「貨量下降-艙位利用率下降-船東降價」的傳導機制，而短期發生的機會率較低，當前簽署高價位、相對高比例的長期合約，以保障服務或許是相對更有利於船東、貨主雙方的解決方案，預計2021年長協價漲幅較為可觀，支撑集運龍頭1至2年內的盈利中樞明顯上移。

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記者：譚志偉