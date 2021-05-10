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馬來西亞單日確診3807宗感染個案 首相宣佈全國封城至下月初

環球政經 20:37 2021/05/10

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馬來西亞最近幾週感染人數破紀錄，單在今日已新增3,807宗新病例，累計確診數字為44萬4484宗。首相穆希丁宣佈實施全國封鎖措施，由5月10日起至6月7日止，禁止社交聚會以及及教育活動，所有教育機構亦會暫時關閉。

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馬來西亞在這段期間的社交聚會以及教育活動將被禁止，所有教育機構亦會暫時關閉。而除緊急情況外的跨地區或跨州出行的第二階段封城措施，將在後日起被禁止。

【大宗商品】銅價升只因經濟復甦? 發展新能源竟助銅成新一代石油 ：【下一頁

而5月12日的伊斯蘭教開齋節亦禁止市民大批聚集，只能在原本可容納超過1000人的清真寺祈禱，每次參與人數亦不能超過50人。至於容納人數少於1000 人的清真寺，則只允許20人同時入内進行開齋節禱告。
 

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責任編輯：梁翠麗

時事議題 社會民生 伊斯蘭教 馬來西亞

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