  • 29°C
香港時間 : 2021510日 (一) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【勞動市場】美國休閒及酒店業崗位4月大增　婦女失業情況仍顯注

商業 20:33 2021/05/10

分享：

4月美國勞動市場僅增加了266,000個非農就業崗位，遠低於市場預計的100萬個新工作崗位。

隨著疫苗接種普及化，加上多地限聚令放寬，市場預期勞動市場將復甦。不過，勞工部的報告指出，4月美國勞動市場所增加的非農就業崗位，遠低於市場預期，令不少分析師感到驚訝。

【疫市請人】KFC美國大舉增聘2萬名員工　餐飲需求恢復惟人手不足

CNBC報道 ，4月美國勞動市場復甦遇到隱患，該月僅增加了266,000個非農就業崗位，遠低於道瓊斯（Dow Jones）預計的100萬個新工作崗位。相比之下，勞動市場在3月增加了770,000個崗位、2月增加了536,000個崗位。與前幾個月相比，美國4月份的失業率保持穩定，維持在6.1％，即980萬人。經濟學家說，情況比一年前理想，但是改善正在趨於平穩，而失業率仍然大大高於疫情前的水平。

按行業計算，最大的就業增長在於休閒及酒店業，4月份增加了33.1萬個新工作，招聘來自餐廳及酒吧、賭博及娛樂和住宿；另育兒服務工作、房地產業也增加了就業崗位。在同期，臨時工人的工作崗位則減少了111,400個職位、快遞員職位亦減少74,100個，估計是消費者重新回到實體店，並減少對網購和送貨的依賴的前期跡象。

報道又提及，個別群組的失業情況仍然相對較顯注，如４月份美國約有16.5萬名婦女沒有工作；黑人工人的失業率亦略有上升，在所有種族中最高，為9.7％，而拉丁美洲人為7.9％，亞洲人為5.7％。

【疫後轉工】四分之一美國員工有意疫後辭職　冀尋更靈活的新工作

【疫市請人】滙豐擬於亞洲聘請逾1000位財富管理專才　拓區內資產管理業務

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【疫市請人】滙豐擬於亞洲聘請逾1000位財富管理專才　拓區內資產管理業務
今日
【疫市請人】滙豐擬於亞洲聘請逾1000位財富管理專才　拓區內資產管理業務
【狗狗幣】SpaceX明年首季「DOGE-1登月任務」　將接受以狗狗幣付款
今日
【狗狗幣】SpaceX明年首季「DOGE-1登月任務」　將接受以狗狗幣付款
【疫市商機】初創疫市覓機遇　專家籲增應變力吸投資者
今日
【疫市商機】初創疫市覓機遇　專家籲增應變力吸投資者
【疫市營商】台麥當勞亂碼文宣傳新品　譚仔三哥亦加入戰團
今日
【疫市營商】台麥當勞亂碼文宣傳新品　譚仔三哥亦加入戰團

你可能感興趣

【疫市請人】滙豐擬於亞洲聘請逾1000位財富管理專才　拓區內資產管理業務
今日 18:41
【疫市請人】滙豐擬於亞洲聘請逾1000位財富管理專才　拓區內資產管理業務
【狗狗幣】SpaceX明年首季「DOGE-1登月任務」　將接受以狗狗幣付款
今日 16:35
【狗狗幣】SpaceX明年首季「DOGE-1登月任務」　將接受以狗狗幣付款
【疫市商機】初創疫市覓機遇　專家籲增應變力吸投資者
今日 13:28
【疫市商機】初創疫市覓機遇　專家籲增應變力吸投資者
限聚令 疫情 就業 經濟 臨時工 失業 住宿 非農就業 服務 餐廳

下一篇文章

【疫市營商】台麥當勞亂碼文宣傳新品　譚仔三哥亦加入戰團
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）