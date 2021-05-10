【勞動市場】美國休閒及酒店業崗位4月大增　婦女失業情況仍顯注

▲ 4月美國勞動市場僅增加了266,000個非農就業崗位，遠低於市場預計的100萬個新工作崗位。

隨著疫苗接種普及化，加上多地限聚令放寬，市場預期勞動市場將復甦。不過，勞工部的報告指出，4月美國勞動市場所增加的非農就業崗位，遠低於市場預期，令不少分析師感到驚訝。

【疫市請人】KFC美國大舉增聘2萬名員工 餐飲需求恢復惟人手不足

CNBC報道 ，4月美國勞動市場復甦遇到隱患，該月僅增加了266,000個非農就業崗位，遠低於道瓊斯（Dow Jones）預計的100萬個新工作崗位。相比之下，勞動市場在3月增加了770,000個崗位、2月增加了536,000個崗位。與前幾個月相比，美國4月份的失業率保持穩定，維持在6.1％，即980萬人。經濟學家說，情況比一年前理想，但是改善正在趨於平穩，而失業率仍然大大高於疫情前的水平。

按行業計算，最大的就業增長在於休閒及酒店業，4月份增加了33.1萬個新工作，招聘來自餐廳及酒吧、賭博及娛樂和住宿；另育兒服務工作、房地產業也增加了就業崗位。在同期，臨時工人的工作崗位則減少了111,400個職位、快遞員職位亦減少74,100個，估計是消費者重新回到實體店，並減少對網購和送貨的依賴的前期跡象。

報道又提及，個別群組的失業情況仍然相對較顯注，如４月份美國約有16.5萬名婦女沒有工作；黑人工人的失業率亦略有上升，在所有種族中最高，為9.7％，而拉丁美洲人為7.9％，亞洲人為5.7％。

【疫後轉工】四分之一美國員工有意疫後辭職 冀尋更靈活的新工作

【疫市請人】滙豐擬於亞洲聘請逾1000位財富管理專才 拓區內資產管理業務

責任編輯：蘇穎琪