懲教署聘請二級懲教助理 中五畢業即可應聘 入職月薪可達22,405元

懲教署聘請二級懲教助理，中五畢業並符合相關條件即可申請，頂薪點可達每月港幣31,005元。有興趣投考紀律部隊的人士，可以留意一下，目前此職位全年接受申請直至另行通知。

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申請手續:

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

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a）申請人填妥申請表格後，須連同有關學歷（包括修業成績表副本）及工作證明(如履歷表、僱主推薦信等)等證明文件副本於截止申請日期或之前送達或郵寄至九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓消防處委聘組，信封面註明「申請二級懲教助理職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

b）如申請人未能按招聘廣告內列出的入職要求提供所需資料/證明文件，或以傳真、電郵方式提交申請，申請書將不獲處理。



c）請於申請書內提供一個有效的電郵地址，申請人如獲安排參加體能測試，通常會在提交申請後接到電郵通知。

聯絡地址: 香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組

查詢電話: 2582 2085

截止申請日期(日/月/年) : 全年接受申請直至另行通知

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責任編輯：梁翠麗