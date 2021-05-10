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【文娛藝術】郵政發行「十九世紀外銷畫」特別郵票 呈現十九世紀的廣州及香港

理財智慧 19:49 2021/05/10

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香港郵政今年與香港藝術館再度合作，在5月25日發行以「香港館藏選粹──十九世紀外銷畫」為題的特別郵票及相關集郵品。這輯郵票包括一套六枚郵票及兩款郵票小型張，呈現出十九世紀商賈雲集的廣州和香港，讓市民能一睹當時的民生風俗和風景地貌。

完成健康護照CommonPass測試 香港快運：重要轉捩點 【下一頁

是次發行的首日封，設計取材來自3.4元郵票上《廣州陶瓷商店》的畫作。而只收錄於珍藏套裝內、不作個別銷售的兩款珍藏封，分別取材於2元郵票上《從維多利亞營房東眺皇后大道》的畫作，以及3.7元郵票上《瓷器生產：裝桶》的畫作。與此同時, 珍藏套裝的內容豐富，除收錄了一套六枚郵票、一張10元郵票小型張、一張20元郵票小型張、一款已蓋銷首日封及兩款已蓋銷珍藏封外，並將原畫作完整呈現，讓購買人士可細賞原作細膩的筆觸。

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各郵政局將由5月25日起發售這套特別郵票及相關郵品, 當中包括首日封、郵票、郵票小型張、套摺、小版張、珍藏套裝、郵資已付圖片卡及已蓋銷首日封）等。而有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）及香港郵政流動應用程式查閱。

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責任編輯：羅浩濂

香港 郵票 文娛藝術

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