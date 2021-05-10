【疫市營商】台麥當勞亂碼文宣傳新品　譚仔三哥亦加入戰團

▲ 台灣麥當勞在facebook發文宣傳新推出的「辣燻雞肉長堡」，但內容竟然全是亂碼，引起不少網民關注。（台灣麥當勞FB截圖）

台灣麥當勞在facebook發文宣傳新推出的「辣燻雞肉長堡」，但內容竟然全是亂碼，引起不少網民關注，原來目的是引發消費者的好奇心。同時亦引起其他品牌借機宣傳，包括譚仔三哥米線。

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該帖文的文字全是亂碼，只有圖片內容是正確，有不少網民各自解讀實際內容，結果發文9小時已引起超過4,000次分享、6,500個留言，比平時帖文大概只有數十至數百次分享，大增逾10倍。

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台灣麥當勞回應指，帖文想表達將於5月12日推出的「辣燻鷄肉長堡」好吃到無法言喻，透過此趣味互動引發消費者的好奇心與興趣。

熱潮由台灣傳到香港，譚仔三哥米線隨即在facebook，用亂碼文宣傳新出的「香烤素菜卷」，同樣只能看圖片內容來意會。短短2小時亦有超過64個留言，有網民留言指「抽台灣麥記水，識玩！」亦有網民已迅速解讀答案。

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責任編輯：朱悅瀅