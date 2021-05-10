  • 29°C
香港時間 : 2021510日 (一) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】台麥當勞亂碼文宣傳新品　譚仔三哥亦加入戰團

商業 19:33 2021/05/10

分享：

台灣麥當勞在facebook發文宣傳新推出的「辣燻雞肉長堡」，但內容竟然全是亂碼，引起不少網民關注。（台灣麥當勞FB截圖）

台灣麥當勞在facebook發文宣傳新推出的「辣燻雞肉長堡」，但內容竟然全是亂碼，引起不少網民關注，原來目的是引發消費者的好奇心。同時亦引起其他品牌借機宣傳，包括譚仔三哥米線。

【麥當勞優惠】麥當勞App每星期推200元美食優惠　12元購原味麥炸雞配中可樂

【譽宴集團】譽宴facebook推抗疫震撼優惠　惟不再允許網民留言

該帖文的文字全是亂碼，只有圖片內容是正確，有不少網民各自解讀實際內容，結果發文9小時已引起超過4,000次分享、6,500個留言，比平時帖文大概只有數十至數百次分享，大增逾10倍。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

台灣麥當勞回應指，帖文想表達將於5月12日推出的「辣燻鷄肉長堡」好吃到無法言喻，透過此趣味互動引發消費者的好奇心與興趣。

熱潮由台灣傳到香港，譚仔三哥米線隨即在facebook，用亂碼文宣傳新出的「香烤素菜卷」，同樣只能看圖片內容來意會。短短2小時亦有超過64個留言，有網民留言指「抽台灣麥記水，識玩！」亦有網民已迅速解讀答案。

【疫市請人】KFC美國大舉增聘2萬名員工　餐飲需求恢復惟人手不足

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【麥當勞優惠】麥當勞App每星期推200元美食優惠　12元購原味麥炸雞配中可樂
2021/05/07
【麥當勞優惠】麥當勞App每星期推200元美食優惠　12元購原味麥炸雞配中可樂
【疫市請人】KFC美國大舉增聘2萬名員工　餐飲需求恢復惟人手不足
2021/05/06
【疫市請人】KFC美國大舉增聘2萬名員工　餐飲需求恢復惟人手不足
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
2021/04/29
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
2021/04/27
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）

你可能感興趣

【麥當勞優惠】麥當勞App每星期推200元美食優惠　12元購原味麥炸雞配中可樂
18:00 2021/05/07
【麥當勞優惠】麥當勞App每星期推200元美食優惠　12元購原味麥炸雞配中可樂
【疫市請人】KFC美國大舉增聘2萬名員工　餐飲需求恢復惟人手不足
13:00 2021/05/06
【疫市請人】KFC美國大舉增聘2萬名員工　餐飲需求恢復惟人手不足
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
16:15 2021/04/29
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
麥當勞 商業營銷 台灣 Facebook

下一篇文章

【疫市請人】滙豐擬於亞洲聘請逾1000位財富管理專才　拓區內資產管理業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件