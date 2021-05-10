【每日焦點】美國輸油網絡遭黑客攻擊　蘋果最嚴重網絡安全事故文件曝光

▲ 美國網絡安全專家早前就提醒，要防範出於地緣政治動機的國家級黑客施襲，癱瘓美國廣大地區的能源基建，結果不到一個月，就有網絡犯罪集團先出手。

美國網絡安全專家早前就提醒，要防範出於地緣政治動機的國家級黑客施襲，癱瘓美國廣大地區的能源基建，結果不到一個月，就有網絡犯罪集團先出手。

美國最大燃油運輸管道營運商Colonial Pipeline，近日遭黑客以勒索軟件攻擊，現時須關閉四條主要管道，或影響美國東岸約4成半燃料供應。美國政府因應事件宣布進入「緊急狀態」，以協助紓緩東岸的燃油供應緊張。至於是次發動攻擊的幕後黑手，有傳是東歐黑客組織DarkSide。

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提及網絡安全，不得不提及美國科技巨頭蘋果（Apple），近日因與遊戲開發商Epic Games對簿公堂，意外揭發2015年蘋果App Store遭XcodeGhost木馬入侵後，iOS用戶資料外洩的影響程度。內部資料顯示，當時超過1.28億iOS帳戶資料受影響。

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責任編輯：曾曉汶