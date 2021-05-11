【生物認證】疫情為非接觸式認證系統　帶來新機遇

隨著科技進步，人們的安全意識不斷增強，生物識別系統的獨特性及高保密性在保護裝置和敏感數據方面展現出前所未有的重要性。而受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，提高衛生防護意識已成為新常規。生物識別解決方案和其他非接觸式驗證幫助企業增強安全性的同時，亦能回應業務運作上對衛生防護的新要求。



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根據市場研究機構MarketsandMarkets的預測，未來數年內，亞太地區將成為推行生物識別技術的領先地區之一。報告預測，即使在疫情之後，人們也傾向於避免直接接觸以減少疾病傳播。因此，接觸式生物識別的需求將持續下降，而非接觸式生物識別將迎來更多需求。

非接觸式識別技術可以確保衛生，消除用戶反覆觸摸傳感器而帶來的抗拒心理。相比其他生物識別技術，手掌靜脈是以體內靜脈作認證媒介，而非一般掌紋或指紋，所以可以達到最準確的身份驗證，錯誤接受率（False Acceptance Rate）低於0.00001％。手掌靜脈識別利用了手自然放置的姿勢進行認證，非常易於使用，亦可以與其他驗證方式組合構成多重驗證（Multi-factor Authentication），大大提高安全性，兼且可根據業務應用情況設計驗證流程。



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手掌靜脈識別系統體積小巧，可廣泛應用於許多行業，包括銀行、醫療、政府、高度安全區域、零售、辦公室、教育機構、圖書館、會所、遊樂場、車輛安全等更多創新應用領域。例如本地航空業客戶便與Fujitsu香港合作部署手掌靜脈認證系統，以更高的安全保護級別處理文件輸送。

無論走到哪裡，我們的個人生物識別特徵都會伴隨在身邊。這些獨一無二且隨時可用的特徵，無論是手掌靜脈、虹膜、指紋、面部或語音識別，都是用作身份驗證的好方法，其中非接觸式識別更會是安全技術發展的未來。