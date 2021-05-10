【推介跟進】資源醫藥股落鑊 《每月智勝股》成功貼中復星醫藥江銅 見刊一周分升三成及兩成

大市暫時雖未因北水回流而重現暢旺，然而資金仍不忘向個別板塊埋手。包括受惠全球經濟活動復甦的上游資源股，以及疫情於個別主要地區反彈的醫藥股。投資組在5月1日出版的706期《每月智勝股》文章分別推介江西銅業(00358)和復星醫藥(02196)，兩股同於今日大升。讀者若跟隨文章提供的買入策略成功吸納兩股，可分別取得31%及24%回報！

【5月部署】光證續看好港股全年表現 建議留意稀缺增長股和低估值板塊 本月重點推薦11股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

《每月智勝股》組合先於上周一(3日)成功於18.32元低吸江銅，國內外銅價再創新高，今日江銅延續升勢，全日炒上12%收報22.75元，距離組合定下的目標價23.7元只差數個價位。若跟隨文章建議策略買入並持有至今，一注可賺24%帳面回報。

【每月智勝股】五窮月不窮 值得高追低買的4大智勝股 詳情請看【下一頁】

在印度擁有業務而一度大升的復星醫藥，上周四(6日)高位回吐下令組合成功買入。復星醫藥今日宣布，與德國生科公司BioNTech成立合資公司生產疫苗。該股今日立即衝破組合定下的54.4元目標價，在57.55元大幅高開。讀者若跟隨策略成功賣出，一注可勁賺31%。復星醫藥全日更擴大升幅，收報62.6元大升25%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機