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【推介跟進】資源醫藥股落鑊 《每月智勝股》成功貼中復星醫藥江銅 見刊一周分升三成及兩成

股樓投資 20:01 2021/05/10

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大市暫時雖未因北水回流而重現暢旺，然而資金仍不忘向個別板塊埋手。包括受惠全球經濟活動復甦的上游資源股，以及疫情於個別主要地區反彈的醫藥股。投資組在5月1日出版的706期《每月智勝股》文章分別推介江西銅業(00358)和復星醫藥(02196)，兩股同於今日大升。讀者若跟隨文章提供的買入策略成功吸納兩股，可分別取得31%及24%回報！

【5月部署】光證續看好港股全年表現 建議留意稀缺增長股和低估值板塊 本月重點推薦11股   詳情請看【下一頁

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《每月智勝股》組合先於上周一(3日)成功於18.32元低吸江銅，國內外銅價再創新高，今日江銅延續升勢，全日炒上12%收報22.75元，距離組合定下的目標價23.7元只差數個價位。若跟隨文章建議策略買入並持有至今，一注可賺24%帳面回報。

【每月智勝股】五窮月不窮 值得高追低買的4大智勝股  詳情請看【下一頁

在印度擁有業務而一度大升的復星醫藥，上周四(6日)高位回吐下令組合成功買入。復星醫藥今日宣布，與德國生科公司BioNTech成立合資公司生產疫苗。該股今日立即衝破組合定下的54.4元目標價，在57.55元大幅高開。讀者若跟隨策略成功賣出，一注可勁賺31%。復星醫藥全日更擴大升幅，收報62.6元大升25%。

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撰文 : 李尚毅

鞍鋼股份（00347） 復星醫藥（02196） 港股

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