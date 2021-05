【英國王室】哈里威廉已不和1年半 關係凍過水

英國哈里王子與夫人梅根今年初在專訪大爆英國王室内幕,哈里與哥哥威廉王子的關係惡化。但有英國新聞主播兼哈里威廉密友透露,早於哈里1年半前宣布退出英國王室時,哈里威廉已經關係不和。英媒更引述消息人士指,威廉哈里兩人的關係幾乎凍過水。

哈里(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)接受奧花雲費(Oprah Winfrey)的專訪,今年3月播出時引起轟動。哈里梅根於專訪力數英國王室,聲稱兒子阿奇(Archie)因膚色不獲王子頭銜,又指梅根婚禮前曾被凱特搞喊,被視為哈里與其他王室成員不和的關鍵。

英國獨立電視台(ITV)主播Tom Bradby同時為哈里及威廉(Prince William)的密友。Bradby接受英媒採訪時表示,威廉哈里過往的關係一直都很直接,形容兩兄弟的生活很簡單且不會爭執。

但Bradby坦言威廉哈里早於1年半前已不和:

兩人關係在過去1年半慢慢走下坡,不論是在公開場合或者私下都變得很艱難。

(And then it just slowly descended into something that was difficult — personally and publicly — really over the past year and a half.)