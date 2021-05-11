  • 30°C
香港時間 : 2021511日 (二) 10:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】哈里威廉已不和1年半 關係凍過水

環球社會熱點 09:05 2021/05/11

分享：

有英國新聞主播兼哈里威廉密友透露，早於哈里1年半前宣布退出英國王室時，哈里威廉已經關係不和。

英國哈里王子與夫人梅根今年初在專訪大爆英國王室内幕，哈里與哥哥威廉王子的關係惡化。但有英國新聞主播兼哈里威廉密友透露，早於哈里1年半前宣布退出英國王室時，哈里威廉已經關係不和。英媒更引述消息人士指，威廉哈里兩人的關係幾乎凍過水。

    點擊圖片放大
    +2
  • 哈里梅根於專訪力數英國王室，聲稱兒子阿奇（Archie）因膚色不獲王子頭銜，又指梅根婚禮前曾被凱特搞喊。 英國《鏡報》更引述消息人士指，即使威廉哈里上月在祖父菲臘親王（Prince Philip）上有見面，但兩兄弟關係仍極度冷淡。

哈里梅根行善慶祝母親節 向非牟利組織捐尿片 【下一頁】

哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）接受奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪，今年3月播出時引起轟動。哈里梅根於專訪力數英國王室，聲稱兒子阿奇（Archie）因膚色不獲王子頭銜，又指梅根婚禮前曾被凱特搞喊，被視為哈里與其他王室成員不和的關鍵。

英國獨立電視台（ITV）主播Tom Bradby同時為哈里及威廉（Prince William）的密友。Bradby接受英媒採訪時表示，威廉哈里過往的關係一直都很直接，形容兩兄弟的生活很簡單且不會爭執。

但Bradby坦言威廉哈里早於1年半前已不和：

兩人關係在過去1年半慢慢走下坡，不論是在公開場合或者私下都變得很艱難。

（And then it just slowly descended into something that was difficult — personally and publicly — really over the past year and a half.）

【英國王室】哈里去太盡？ 威廉查理斯難原諒 【下一頁】

英國《鏡報》更引述消息人士指，即使威廉哈里上月在祖父菲臘親王（Prince Philip）上有見面，但兩兄弟關係仍極度冷淡（extremely frosty）。消息人士指哈里雖然無預期關係可一切如常，但與多名王室成員見面後，意識到他要做很多事才有望修補關係。

另外，哈里將於今年夏天返回英國，為亡母戴安娜（Princess Diana）於肯辛頓宮的雕像揭幕。但英媒指由於威廉哈里關係仍陷於僵局，料兩兄弟將會分開致辭。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

哈里梅根行善慶祝母親節 向非牟利組織捐尿片
2021/05/10
哈里梅根行善慶祝母親節 向非牟利組織捐尿片
【英國王室】壽星阿奇出新相 哈里籲撐疫苗慶生日
2021/05/07
【英國王室】壽星阿奇出新相 哈里籲撐疫苗慶生日
【英國王室】威廉凱特化身YouTuber 日增逾16萬訂閱
2021/05/06
【英國王室】威廉凱特化身YouTuber 日增逾16萬訂閱
【英國王室】告英媒公開家書內容侵權 梅根勝訴
2021/05/06
【英國王室】告英媒公開家書內容侵權 梅根勝訴
【英國王室】哈里去太盡？ 威廉查理斯難原諒
2021/05/03
【英國王室】哈里去太盡？ 威廉查理斯難原諒

你可能感興趣

哈里梅根行善慶祝母親節 向非牟利組織捐尿片
12:35 2021/05/10
哈里梅根行善慶祝母親節 向非牟利組織捐尿片
【英國王室】壽星阿奇出新相 哈里籲撐疫苗慶生日
10:54 2021/05/07
【英國王室】壽星阿奇出新相 哈里籲撐疫苗慶生日
【英國王室】威廉凱特化身YouTuber 日增逾16萬訂閱
12:43 2021/05/06
【英國王室】威廉凱特化身YouTuber 日增逾16萬訂閱
皇室 哈里王子 威廉王子 凱特王妃 梅根王妃 戴安娜 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月11日 時間10:00）

下一篇文章

英國網絡騙案按年急增15倍 最多同新冠疫情有關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月11日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月11日 時間10:00）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？