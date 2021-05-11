【英國王室】哈里威廉已不和1年半 關係凍過水

▲ 有英國新聞主播兼哈里威廉密友透露，早於哈里1年半前宣布退出英國王室時，哈里威廉已經關係不和。

英國哈里王子與夫人梅根今年初在專訪大爆英國王室内幕，哈里與哥哥威廉王子的關係惡化。但有英國新聞主播兼哈里威廉密友透露，早於哈里1年半前宣布退出英國王室時，哈里威廉已經關係不和。英媒更引述消息人士指，威廉哈里兩人的關係幾乎凍過水。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 哈里梅根於專訪力數英國王室，聲稱兒子阿奇（Archie）因膚色不獲王子頭銜，又指梅根婚禮前曾被凱特搞喊。 ▲ 英國《鏡報》更引述消息人士指，即使威廉哈里上月在祖父菲臘親王（Prince Philip）上有見面，但兩兄弟關係仍極度冷淡。

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哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）接受奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪，今年3月播出時引起轟動。哈里梅根於專訪力數英國王室，聲稱兒子阿奇（Archie）因膚色不獲王子頭銜，又指梅根婚禮前曾被凱特搞喊，被視為哈里與其他王室成員不和的關鍵。

英國獨立電視台（ITV）主播Tom Bradby同時為哈里及威廉（Prince William）的密友。Bradby接受英媒採訪時表示，威廉哈里過往的關係一直都很直接，形容兩兄弟的生活很簡單且不會爭執。

但Bradby坦言威廉哈里早於1年半前已不和：

兩人關係在過去1年半慢慢走下坡，不論是在公開場合或者私下都變得很艱難。 （And then it just slowly descended into something that was difficult — personally and publicly — really over the past year and a half.）

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英國《鏡報》更引述消息人士指，即使威廉哈里上月在祖父菲臘親王（Prince Philip）上有見面，但兩兄弟關係仍極度冷淡（extremely frosty）。消息人士指哈里雖然無預期關係可一切如常，但與多名王室成員見面後，意識到他要做很多事才有望修補關係。

另外，哈里將於今年夏天返回英國，為亡母戴安娜（Princess Diana）於肯辛頓宮的雕像揭幕。但英媒指由於威廉哈里關係仍陷於僵局，料兩兄弟將會分開致辭。

責任編輯：鄭錦玲