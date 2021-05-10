完成健康護照CommonPass測試 香港快運：重要轉捩點

國泰旗下廉航香港快運HK Express宣布，電子健康護照平台 CommonPass已首次於航班試用，CommonPass可安全驗證及儲存用戶的新冠病毒病檢測結果與疫苗接種記錄，核實並確認各國入境要求，方便旅客掌握出境程序。

【大灣區就業】管理社交媒體月薪高達3萬元 入職條件不難 看看你是否合資格【入職要求請看下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

試用的航班為5月6日由香港前往台中的航班UO172，該航班的機師及機艙服務員均以自願性質參與。機組人員需預先於CommonPass上建立個人帳戶、在出發前之24至72小時內，進行快速核酸檢測、由指定化驗所Prenetics進行樣本化驗，並於24小時內經由該應用程式收取檢測結果，以及值勤報到時出示有關資訊。為保障個人私隱，CommonPass只會將用戶的個人識別資料和有限的新冠病毒相關記錄儲存於個人手機上。

【天台靚景】普通分層單位價買到頂層特色戶 上車客666萬筍價購采葉庭連天台單位【下一頁】

香港快運表示，是次測試是國際旅遊及個人資料電子化的一個重要轉捩點，為旅客打開了方便之門，令他們在疫情過後出境暢通無憂。國泰則早於3月中旬完成CommonPass技術測試，試用的航班為由香港前往洛杉磯的CX880航班。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨