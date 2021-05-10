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外望無敵海景　青衣海欣花園兩房戶788萬元沽　呎價近1.7萬創屋苑新高

股樓投資 18:54 2021/05/10

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二手樓市旺，市場再錄得新高成交個案。利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-葵涌廣場一行首席聯席董事陳志傑表示，青衣海欣花園6座極高層E室最近沽出，呎價達16,946元水平，創屋苑呎價新高。

成交單位實用面積約465方呎，兩房間隔，座向東南，享臨海維港景。單位放盤約1個月，原叫價798萬元，經議價後減價10萬或約1.3%，近日以788萬元沽出，實用呎價約16,946元，創屋苑呎價新高。 

    點擊圖片放大

據悉，原業主於2015年12月，以約536萬元購入上述單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約252萬元，物業升值約47%。

陳志傑補充，買家最近一個月到不同屋苑尋找上車盤，一睇此單位感到非常適合，而且屬屋苑最優質海景單位，向東南，實屬罕有放盤，故即日再次登門與業主議價，終以788萬元成交。另外，海欣花園本月至今累錄約3宗二手成交個案，屋苑現時約有30個單位放售，叫價由700萬元起。

【延伸閱讀】【天台靚景】普通分層單位價買到頂層特色戶　上車客666萬筍價購采葉庭連天台單位【下一頁

采葉庭天台特色戶風景圖片︰

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撰文 : 謝昕蕎

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