【疫市請人】滙豐擬於亞洲聘請逾1000位財富管理專才　拓區內資產管理業務

▲ 滙豐希望今年年底前於亞洲區內增聘超過1,000位財富管理專才

滙豐財富管理及個人銀行正按計劃增聘人手，希望可於今年年底前於亞洲區內增聘超過1,000位財富管理專才。早於今年2月，滙豐亦已宣布計劃未來五年內招聘5,000多位前線財富管理專才，包括客戶經理、投資顧問和專家等，為香港、新加坡和中國內地的高淨值及超高淨值客戶提供更強大支援，希望在2025年成為亞洲區首屈一指的財富管理機構。

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投逾27億元推數碼理財方案

滙豐財富管理及個人銀行亞太區主管欣格雷（Greg Hingston）表示：「我們正逐步投放35億美元的資金，幫助我們在亞洲推出全新的數碼理財方案及創新產品，壯大前線財富管理團隊及拓展全渠道經銷，使得區內業務由年初至今實現穩健發展。作為亞洲首屈一指的全方位財富管理機構，我們看到不同客戶群中，包括新手及資深投資者，以手機進行交易及投資的活動均錄得上升趨勢。同時，他們對客戶經理及財富專家的諮詢服務需求亦有所增加。」

滙豐指，亞洲財富業務拓展進度良好，今年首季的亞洲私人銀行業務新資金淨額按年增長89%至66億美元，佔全球總額的一半。同期，滙豐資產管理業務在亞洲的新資金淨額增長超過四倍，達33億美元，佔全球資金流入的29%。滙豐將繼續透過現有的商業及機構客戶，跨業務轉介及吸納新客戶，並加強與客戶聯繫。

為支援集團在東盟地區的拓展，滙豐首季亦在泰國設立全新的在岸私人銀行業務，並在新加坡設立專門的獨立資產管理專員服務台，以滿足家族辦公室及代表客戶管理財富的獨立理財顧問的需求。最近亦在於香港及新加坡推出為亞洲家族辦公室而設的機構銀行服務，隊為亞洲的單一家族辦公室客戶提供投資銀行業務的全方位方案和產品。

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責任編輯：葉泳珊