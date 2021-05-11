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歐聯決賽料改到倫敦或里斯本上演（第二版）

環球社會熱點 19:26 2021/05/11

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今屆歐洲聯賽冠軍盃（歐聯）決賽於5月29日舉行，料改至英國倫敦或葡萄牙里斯本上演，歐洲足協（UEFA）周三將會作出最後決定。據報歐洲足協以倫敦溫布萊球場作為首選，主因今屆歐聯冠軍由同樣來自英超的車路士及曼城爭奪，大量英國球迷均希望入場為愛隊打氣。

（第二版更新里斯本成為替補方案）

歐洲足協這兩日正與英國政府商討，爭取英國政府作出豁免，將歐聯決賽改在倫敦溫布萊球場（Wembley Stadium）舉行，令多達2.5萬名球迷可以入場觀戰。

ESPN引述消息人士指，倫敦溫布萊球場是歐洲足協的首選，唯一問題是英國政府規定，所有來定自歐盟（葡萄牙除外）的人士，抵達英國後需於家居最少隔離5天，令多達2000名歐洲足協官員、贊助商代表，以至賽事執法人員受到影響。

由於葡萄牙是唯一列入英國政府外遊「綠色」名單的歐盟國家，英國民眾由葡萄牙返國，無須接受任何隔離，故葡萄牙首都里斯本成為替補方案。

英超球員收死亡威脅 新加坡青年或囚半年 【下一頁】

今屆歐聯決賽原定在土耳其伊斯坦布爾舉行，但土耳其新冠疫情反覆，加上土耳其身處英國政府的外遊「紅色」名單中，意味英國外遊限制下周一（17日）放寬後，由土耳其返國的英國公民，仍需在入境後在指定酒店隔離10天，對球會及球迷影響甚大。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）上周五（7日）也呼籲，球迷不要前往土耳其。

曼聯球迷衝入奧脫福球場示威 英超雙紅會取消（第三版） 【下一頁】

責任編輯：李俊儀、嚴智勇

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