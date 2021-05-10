土耳其新冠疫情反覆 歐聯決賽或移師英國

今屆歐聯決賽原定在土耳其伊斯坦布爾舉行，但土耳其新冠疫情反覆，早前有報道指歐洲足協有意更改決賽地點。歐洲足協確認消息指，會在當地時間周一（10日）與英國政府商討，將歐聯決賽改在倫敦溫布萊球場舉行的方案。有英國媒體指，溫布萊並未達歐洲足協舉行大型比賽場地要求，或需要作出大型調整。

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今屆歐聯冠軍由同樣來自英超的車路士（Chelsea）及曼城（Manchester City）爭奪，大量球迷勢必有意親臨球場為愛隊打氣。英國廣播公司（BBC）報道指，歐洲足協原定預留兩支決賽球伍每隊最少4,000張決賽門票。

但今屆決賽原定在英國政府外遊「紅色」（red）名單中的土耳其舉行，即使英國外遊限制將在17日放寬，亦意味由土耳其返國的英國公民，需在入境後在指定酒店隔離10天，對球會及球迷影響甚大。英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）上周五（7日）呼籲，球迷不要前往土耳其。

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按照規例，歐洲足協最遲需要在周二（11日）決定，是否將決賽移師至倫敦。歐洲足協會在周一與英國政府商議相關事項，據悉倫敦溫布萊球場（Wembley Stadium）很可能成比賽球場。車路士球迷基金會（Chelsea Supporters Trust）表示，將會在與歐洲足協會面時，要求將決賽移師英國。曼城球迷團體亦呼籲，不應將決賽定於伊斯坦布爾。

英國傳媒天空新聞網（Sky News）報道指， 溫布萊球場設施未達歐洲足協舉辦大型賽事標準，媒體採訪設施、鏡頭位置等都要大型調整。

責任編輯：李俊儀