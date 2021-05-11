【職場貼士】摩根大通CEO成功之道　從失敗中學習

▲ 摩根大通（JPMorgan Chase）行政總裁Jamie Dimon分享了他成功之道，就是從失敗中學習。

摩根大通（JPMorgan Chase）行政總裁Jamie Dimon日前在一個活動中，向應屆畢業生分享了他成功之道，就是從失敗中學習。

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據《福布斯》報道，Jamie Dimon目前的淨資產為19億美元。他的職業生涯看似很順利，但實際上也曾遇到過障礙。他分享，在1998年，被自己的職場導師從花旗集團（Citigroup）開除，當時兩人已一起工作了15年。但是在兩年後，Dimon成為了第一銀行（Bank One）的首席執行官，該銀行後來被摩根大通（JPMorgan Chase）收購。在他的領導下，摩根大通敵過了經濟大蕭條，更成為美國最大的銀行。

Jamie Dimon向畢業生們強調了從失敗中學習的重要性。「隨著年齡的增長，您將不可避免面臨個人和事業上的艱難時期和失敗，而如何應對失敗，可能是您是否成功的最重要的事情」。

對於Jamie Dimon而言，他認為終身學習十分重要。Jamie Dimon於1978年獲得塔夫茨大學（Tafts University）的學士學位，並於1982年獲得了哈佛商學院（Harvard Business School）的碩士學位，其後更於俄亥俄州立大學（Ohio State University）獲得了榮譽學位。

他指，即使已經是大學畢業，並不代表學習過程已結束。「無論做什麼工作，要取得成功，就需要不斷的學習，擁有和無盡的求知欲，尤其在當今日益複雜和瞬息萬變的社會中，這一點尤其重要」。他以自身為例，花了大約50％的時間在閱讀和學習上。

除閱讀外，Jamie Dimon還敦促學生向其他人及其行為學習。他指，與其花一生時間跟某些事作比較，不如花15分鐘與某人談話，可以學習到更多。

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責任編輯：蘇穎琪