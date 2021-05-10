【大灣區就業】管理社交媒體月薪高達3萬元 入職條件不難 看看你是否合資格

創龍集團控股有限公司招聘社交媒體經理，工作為期一年半，駐香港半年，其餘一年駐東莞。至於待遇年假12天，亦有基本醫療福利、獎勵性花紅、在職培訓 及晉升機會，享銀行假期, 職位月薪最低1.8萬元，最高可達3萬元，相當不俗。該職位屬「大灣區青年就業計劃」空缺，持有香港或香港以外的大學或大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民可申請該職位空缺。

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入職要求：

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工作職責：

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申請須知：

求職者可電郵(hr@conceptfound.com)履歷表給創龍集團控股有限公司。如要索取收集個人資料聲明，請Email與鄧先生聯絡。

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責任編輯：陳楚琨