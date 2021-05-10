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【大行點睇】民生銀行股價跑輸同業 摩通籲「減持」 目標價再下調15%

股樓投資 18:22 2021/05/10

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摩根大通發表研究報告指，民生銀行（01988）股價自3月底起已跑輸同業，加上將繼續實施戰略性轉型，包括整理資產負債表、加強合規性及重組客戶部門，認行預期將會導致不良貸款增加及存款增長放緩，因此維持對其「減持」評級，並下調盈利預測，指出其首季不良貸款覆蓋比率僅為134%，為同業中最低，將其H股目標價下調15%至3.9元，與現價4.17元計，意味着該股仍有6.5%的下跌空間。

【歐舒丹 973】第四財季業績勝預期 大行齊齊叫買入 最牛目標價30元【見下頁

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報告指，民生銀行現正將資源投放於資訊科技升級，惟去年相關經營開支只佔收入比重2%，為同業中較低水平，因此預期發展步伐較同業慢，同時亦要面對網上及手機銀行等競爭加劇，令其收入增長帶來不穩定性。

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記者：郭秀慧

下跌空間 減持 經濟 目標價 民生銀行（01988）
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