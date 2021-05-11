英國網絡騙案按年急增15倍 最多同新冠疫情有關

網絡詐騙手法層出不窮，但在新冠肺炎疫情下，市民有更多空閒時間上網，接觸網上騙案的機會大增。英國網絡安全機構表示，去年錄得網絡詐騙案急增15倍，數量甚至比過去3年以來的總和為多，當中以涉及新冠病毒及英國國民保健署的詐騙案增加最多。

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根據英國國家網絡安全中心（NCSC）數據指，與2019年相比，專家清除與詐欺相關的在線活動數量按年增加15倍，當中包括利用國民保健署（NHS）名稱的網路釣魚攻擊 ，以及透過郵件及短信通知民眾登記接種新冠疫苗，誘使民眾提供資料，藉以收集個人信息及欺詐。

當局亦發現有約43個企圖假冒NHS官方應用程式虛假程式，嘗試誤導及詐騙市民，已把所有類似程式強制下架。此外，與新冠肺炎有關的詐騙案層出不窮，騙徒主要利用民眾對新冠疫情的恐慌行騙，包括假新冠疫苗商店、虛假售賣個人防護裝備的情況大量增加。

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據NCSC發表的第4份網絡防禦報告披露，當局共撤下逾70萬個網上欺詐組織、以及超過144萬個相關網址。

另一方面，與稅務海關總署（HMRC）有關的詐騙案仍然佔比最多，涉及超過4,000宗，其次為利用gov.uk尾首的網址，以及申請電視執照的騙案。此外，亦包括利用名人來詐騙。

責任編輯：郭麗明