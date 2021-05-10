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【港股追蹤】呢隻鋼鐵股今日再升近14%　年內升幅已高達287%

股樓投資 18:26 2021/05/10

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近期鋼鐵股持續強勢，多隻鋼鐵股股價今日再創新高。中國有色礦業（01258）今日急升近23%，鞍鋼（00347）亦升近7%，其餘行業板塊股份，馬鋼（00323）急升14%，鐵貨（01029）爆升37%，中國鐵鈦（00893）更加是爆升五成，全部創下52周新高。

重慶鋼鐵（01053）今日亦爆升近14%，年內累積升幅為287%，近5日則上升60%，為眾多鋼鐵股份之中最強。

據內媒報道，「五一」假期後，鋼價延續4月漲勢。從鋼坯到鋼材，再到原材料、再生鋼鐵原料，鋼市已步入全面上漲的牛市。5月8日，天津天鋼、江蘇徐鋼集團等95間鋼廠上調廢鋼採購價，漲價區間為每噸10元至每噸200元。同一天，19間建築鋼材企業上調出廠價，漲價區間為每噸50元至每噸230元。

【5月部署】光證續看好港股全年表現 建議留意稀缺增長股和低估值板塊 本月重點推薦11股   【下一頁

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撰文 : 周兆邦

重慶鋼鐵（01053） 港股

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