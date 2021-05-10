▲ 【國泰旗下】香港快運HKExpress 完成「健康護照」CommonPass測試航班

國泰航空 （00293） 旗下廉航香港快運HK Express公布，完成電子健康護照CommonPass Digital Health Pass 應用程式的測試，作為驗證用戶的新冠病毒檢測結果，方便乘客和邊境當局核實入境要求。國泰航空於今年3月已經完成CommonPass 相關數碼平台技術最新測試，在航班中實測。

香港快運表示，在5月6日的香港往台中香港快運航班UO172測試中，香港快運機師和機組人員自願使用CommonPass，透過建立用戶個人檔案，並在起飛前24至72小時進行病毒快速測試，由指定化驗所Prenetics進行樣本化驗，應用程式在於24小時內取得檢測結果，以作識別。

香港快運強調，為保障個人私隱，CommonPass只會將用戶的個人識別資料和有限的新型冠狀病毒病相關記錄儲存於個人設備上。

至於香港另一航空公司香港航空早前公布，完成IATA提議的Travel Pass作電子健康護照。

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編輯：麥德銘