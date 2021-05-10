【天台靚景】普通分層單位價買到頂層特色戶　上車客666萬筍價購采葉庭連天台單位

市區細價樓向來受上車客歡迎，但亦有人在新界區尋寶，喜得筍盤。近日有年輕上車客用分層普通單位價買到天台特色戶，單位地方實用，又望到靚山景。

利嘉閣地產皇牌屋苑元朗-又新街分行首席聯席董事陳庭豐表示，元朗采葉庭16座頂層連天台單位，實用面積約460方呎，採兩房設計，連約436方呎天台。單位近日以666萬元獲承接，實用面積呎價約14,478元。陳庭豐指，采葉庭對上一次10座頂層不連天台單位，以大約650萬元成交，而是次單位成交價約666萬元，可謂以分層普通單位價錢買到天台特色戶。

采葉庭天台特色戶風景圖片︰

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據悉，上述買家為首次置業，原租住元朗村屋，及後與女友及家人商討後決定入市。而單位原業主則於2009年3月以約170萬元購入物業，持貨約12年，現轉手帳面獲利約496萬元，升值約2.9倍。代理補充，采葉庭現時有約26個單位放售，叫價由660萬元起。

采葉庭位於元朗舊墟路33號，共有14座，提供1,618個單位。物業於2002年9月入伙，樓齡約19年。

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