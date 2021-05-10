【緬甸政變】詩人被軍方捉走後死亡 家屬領回空洞遺體

緬甸軍方2月發動政變後，引發國內示威浪潮。軍方屢次武力鎮壓，導致人員傷亡，更大肆搜捕反抗人物。一名反對軍方的詩人最近被軍方捉走，並在扣押期間死亡。詩人家屬領回遺體後，聲稱詩人體內器官被摘去。

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無懼軍方通緝 緬甸演藝界抗爭男神終被捕(多圖) 【下一頁】

45歲詩人凱迪（Khet Thi，音譯）一直支持緬甸民眾反抗軍方，其妻子喬蘇（Chaw Su，音譯）向英國廣播公司（BBC）透露，軍方上周六（8日）派人在北部實皆省（Sagaing）的瑞保市（Shwebo）把凱迪與自己捉走審訊。喬蘇被審訊後獲釋，但軍方仍然扣押凱迪在審訊中心。

喬蘇隨後接獲軍方通知，到醫院接走凱迪。當抵達時，喬蘇聲稱赫然發現已經死亡的凱迪被擺放在停屍間，而且體內器官已被摘取。喬蘇被告知凱迪在醫院出現心臟問題而死亡，但她根本不相信官方說辭。喬蘇指軍方原想立即安葬，但自己懇求歸還丈夫遺體。不過，喬蘇始終未有講述如何得知凱迪器官被摘取。

支援緬甸政治囚犯組織表示，凱迪在審訊中被遭受虐待致死，並指自軍方鎮壓示威後，平民死亡人數上升至780人。凱迪生前以詩鼓動民眾反抗軍政府，亦是緬甸政變至今第3位死亡的詩人。

責任編輯：吳漢培