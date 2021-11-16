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【酒醉金迷@iM網欄】暢遊意大利 細說兩葡萄產區

股樓投資 22:53 2021/11/16

分享：

上一次跟大家分享過公司採購團隊的意大利產區遊後，我在七月份暑假期間也剛好有機會到訪當地，親身感受意大利人的la dolce vita (甜美生活)! 這次我從里昂出發，向南開車3個小時到達Turin(都靈)，繼而途經Genes(熱那亞)，再南下長軀直至亞洲人相當熟悉的Les Cinques Terres (五漁村)。

【酒醉金迷@iM網欄】慎防假葡萄酒：名莊4招防偽術

五漁村絕色美景

意大利的la dolce vita，在大街小巷裡都能感受得到。 驕陽下色彩特別繽紛的小屋，地中海吹來帶鹽份的微風，以致是街上打扮悠閒、慢條斯理的意大利人，都是構成意式美好生活的重要部分。

五漁村內依山而建的葡萄園

長途拔涉來到意大利，當然要品嚐當地美酒。與同行的友人聊起，發現一般入門酒友對意大利的葡萄酒並不太了解，但那是正常不過的，我初學品酒時也曾被長長的意大利文嚇怕！本期先與大家講講兩個產區及其中的關鍵字。

Piedmont

上期文章提到正在冒起的新星產區，「Piedmont」在意大利語中代表「山腳」，因其靠近阿爾卑斯山。產區的特色是採用單一葡萄品種釀酒，而非採用波爾多式的混釀。產區內最紅的子產區要算是被喻為酒王的Barolo和有酒后之稱的Barbaresco，兩者皆以同一葡萄品種Nebbiolo釀製而成，但前者的酒比後者更濃郁飽滿，也需更長時間熟成。

Chianti

Chianti的酒分為三個級別：Chianti喝起來簡單直接，易於入口，但不適合窖藏。 Chianti Classico是在產區中最好風土釀造而成的，單寧扎實、風味濃郁，至少可存放十年。 Chianti Classico Riserve的級別最高，除了以上提到的條件外，還需在橡木桶儲存三年以上才能被出售，自然是上等佳釀。

說多了大家記不住，今期先到此為止，有機會再與大家分享意大利的其他產區！

 

吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

曾旅居於巴黎、斯特拉斯堡等多個法國城市，熟識當地文化，法語達專業水平。現於波爾多工作，深入接觸列級名莊(Grand Cru)，並在亞洲為大眾推廣葡萄酒文化。持有里昂大學國際傳播學碩士學位、WSET葡萄酒第三級證書。

 

阿爾卑斯山 熱那亞 地中海 里昂 大學 波爾多 意大利 巴黎 採購 葡萄酒

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