  • 30°C
香港時間 : 2021510日 (一) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上車之選】利．晴灣23全數盡推　開放式283呎　折實最平593.7萬

股樓投資 18:39 2021/05/10

分享：

樓市續旺，發展商加快推盤，由市建局及有利集團（00406）發展的大角嘴利．晴灣23，早前推出兩張價單，折實最平不用500萬元，速成市場焦點。有見及此，發展商盡推餘下可供發售單位，涉及37伙，折實平均呎價約22,431元。 

【利．晴灣23示範單位圖輯】 

    點擊圖片放大
    +12
    +11

據3號價單顯示，發展商加推37伙，實用面積283至466平方呎，定價由711萬元起，至最貴1,511.9萬元，實用呎價約24,120至32,845元，以最高16.5%折扣計算，整批折實價由593.7萬元起，至最貴1,262.4萬元，折實呎價則約20,139至27,426元。 

是次入場單位為16樓E室，實用面積283平方呎，開放式間隔，折實價593.7萬元，折實呎價約20,979元。發展商指，截至下午3時，項目錄逾1,328個認購登記，以3批合共117伙計，超額認購逾11倍。 

【利．晴灣23示範單位圖輯】 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

利．晴灣23最大賣點是交通方面，鄰近港鐵奧運站，而且附近的福全街、大角咀道亦設有多條巴士綫，而且項目周邊配套齊全。最重要的是，項目樓花期短，預計關鍵日期為今年12月31日。不過，若有意購買利．晴灣23，最好多留意樓書，了解單位開則及觀景。 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利‧晴灣23 市建局 有利集團（00406） 大角咀

上一篇文章

【新股IPO】新希望服務明起招股 入場費4747元

下一篇文章

【職場熱話】辦公室裏無真友情 慘被上司疏遠 網民：只係一場辦公室政治戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數