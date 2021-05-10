【上車之選】利．晴灣23全數盡推　開放式283呎　折實最平593.7萬

樓市續旺，發展商加快推盤，由市建局及有利集團（00406）發展的大角嘴利．晴灣23，早前推出兩張價單，折實最平不用500萬元，速成市場焦點。有見及此，發展商盡推餘下可供發售單位，涉及37伙，折實平均呎價約22,431元。

【利．晴灣23示範單位圖輯】

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據3號價單顯示，發展商加推37伙，實用面積283至466平方呎，定價由711萬元起，至最貴1,511.9萬元，實用呎價約24,120至32,845元，以最高16.5%折扣計算，整批折實價由593.7萬元起，至最貴1,262.4萬元，折實呎價則約20,139至27,426元。

是次入場單位為16樓E室，實用面積283平方呎，開放式間隔，折實價593.7萬元，折實呎價約20,979元。發展商指，截至下午3時，項目錄逾1,328個認購登記，以3批合共117伙計，超額認購逾11倍。

【利．晴灣23示範單位圖輯】

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利．晴灣23最大賣點是交通方面，鄰近港鐵奧運站，而且附近的福全街、大角咀道亦設有多條巴士綫，而且項目周邊配套齊全。最重要的是，項目樓花期短，預計關鍵日期為今年12月31日。不過，若有意購買利．晴灣23，最好多留意樓書，了解單位開則及觀景。

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